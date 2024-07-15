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Published Сегодня, 05:14

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Updated Сегодня, 05:15

У компаний в РФ растут траты на привлечение массового персонала

15 июля 2024, 05:14
Компании в РФ вынуждены направлять все больше денег на привлечение массового персонала в свой штат. Соответствующее сообщение опубликовало издание «Ъ» со ссылкой на результаты исследования «Росэксперт».

Согласно исследованию, в котором было опрошено более 100 компаний из разных экономических секторов, затраты на закрытие одной и той же вакансии в течение года составляют столько же, сколько и на подбор руководителя. Уровень укомплектованности персоналом в отечественных компаниях на данный момент составляет около 93%, выяснили аналитики. Самой востребованной категорией работников является массовый персонал, дефицит которого достигает почти 10%, добавили они.

Подчеркивается, что данный дефицит провоцирует увеличение зарплатных предложений со стороны компаний и усиливает текучку, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно информации специалистов «Авито Работа», количество вакансий в данной категории за год увеличилось более чем на 200–300%.

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