Тюменская школа программирования набирает учеников на новые курсы

С 26 июля стартует курс по программе «Тестировщик веб-приложений (начальный уровень)». За время курса студенты научатся проводить описание тестовых случаев; выбирать подходы к тестированию, исходя из особенностей применения программного обеспечения, устанавливать приоритеты для элементов или модулей, подлежащих тестированию, проводить проверку соответствия фактических и ожидаемых результатов тестирования ПО, проводить тестирование клиентской части программной системы, выполнять необходимые виды тестирования ПО в соответствии с планом тестирования, а также выбирать и использовать инструменты тестирования для решения конкретной задачи. Входное тестирование нужно пройти до 25 июля 23:55, предварительно зарегистрировавшись и заполнив анкету.