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Posted 15 июля, 12:23

Published 15 июля, 12:23

Modified Вчера, 23:40

Updated Вчера, 23:40

Тюменская школа программирования набирает учеников на новые курсы

Тюменская школа программирования набирает учеников на новые курсы

15 июля 2024, 12:23
Фото: 1MI
Жители Тюменской области могут бесплатно обучиться ИТ-профессиям в Школе программирования. С этого года в программу обучения добавлены новые курсы, на которые в данный момент ведется набор учеников, сообщает региональный депцифры.

С 25 июля стартует курс по программе «Junior full stack веб-разработчик (HTML, CSS, JavaScript и GIT)». На курсе слушатели научатся работать с интерфейсом Figma, создавать простые макеты веб-страниц, интерактивные прототипы, базовые и сложные HTML-страницы, адаптивный дизайн с помощью Flexbox и Grid, научатся стилизовать текст и элементы, работать с удалёнными репозиториями (GitHub).

Для зачисления на курс необходимо зарегистрироваться в Системе электронного обучения Тюменской области, записаться на курс, заполнить анкету и пройти входное тестирование до 23 июля 23:55 по ссылке.

С 26 июля стартует курс по программе «Тестировщик веб-приложений (начальный уровень)». За время курса студенты научатся проводить описание тестовых случаев; выбирать подходы к тестированию, исходя из особенностей применения программного обеспечения, устанавливать приоритеты для элементов или модулей, подлежащих тестированию, проводить проверку соответствия фактических и ожидаемых результатов тестирования ПО, проводить тестирование клиентской части программной системы, выполнять необходимые виды тестирования ПО в соответствии с планом тестирования, а также выбирать и использовать инструменты тестирования для решения конкретной задачи. Входное тестирование нужно пройти до 25 июля 23:55, предварительно зарегистрировавшись и заполнив анкету.

«Все обучение бесплатное и проводится в дистанционном формате. Курсы доступны физическим лицам, имеющим аттестат о среднем образовании и проживающим на юге Тюменской области», — отметили в департаменте информатизации ТО.
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