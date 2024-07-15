Специалисты УСТЭК приступили к гидравлическим испытаниям в центре Тюмени

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Мероприятия затронут 394 многоквартирных дома, 27 домов частного сектора, 14 школ, 22 детских сада и 11 муниципальных учреждений, в том числе Тюменский кардиологический научный центр, городские поликлиники №3 и 4, перинатальный центр, женскую консультацию и родильный дом №2.
Испытания тепловых сетей на прочность и плотность пройдут на улицах: 50 лет ВЛКСМ, Крупская, Кузнецова, Первомайская, Ялуторовская, Александра Матросова, Красных Зорь, Максима Горького, Малыгина, Мельничная, Мориса Тореза, Попова, Радищева, Салтыкова-Щедрина, Седова, Таймырская, Холодильная, Шиллера, Привокзальная, Киевская, Котовского, Минская, Энергетиков, Мельникайте, Республики, проезд Геологоразведчиков, 50 лет Октября, Елизарова, Индустриальная, Фабричная, Механическая, Карская, Мурманская, Кольский переулок, Вокзальная, Володарского, Герцена, Грибоедова, Достоевского, Короленко, Кузнецова, Ленина, Некрасова, Огарева, Орджоникидзе, Первомайская, Профсоюзная, Смоленская, Товарное шоссе, Ямальская, Даудельная, Северная и Хохрякова.
Напомним, в результате четвертого этапа гидравлических испытаний, проходившего в границах Червишевского тракта и Южного микрорайона, было проверено 87 тысяч 605 км теплосетей и устранено 17 дефектов. На пятом этапе предстоит проверить 78 тысяч 849 км тепловых сетей, 11 тысяч 517 км из которых магистральные.
При обнаружении парения и растекания воды или других признаков повреждения трубопроводов необходимо обращаться по телефону контактного центра УСТЭК +7 (3452) 38-62-00.