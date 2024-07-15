Специалисты УСТЭК приступили к гидравлическим испытаниям в центре Тюмени

Напомним, в результате четвертого этапа гидравлических испытаний, проходившего в границах Червишевского тракта и Южного микрорайона, было проверено 87 тысяч 605 км теплосетей и устранено 17 дефектов. На пятом этапе предстоит проверить 78 тысяч 849 км тепловых сетей, 11 тысяч 517 км из которых магистральные.