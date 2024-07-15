РЭО: В Воронежском ГТУ будут готовить специалистов для циклической экономики

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, российские университеты начали внедрять модули из программы, разработанной РЭО и членами консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. В Воронежском ГТУ была создана собственная магистерская программа на основе четырех модулей этой программы, которая называется «Управление безопасным развитием техносферы в условиях ЭЗЦ». Глава РЭО обратил внимание, как важно заниматься формированием кадрового потенциала для всех отраслей российской экономики, включая обращение с отходами. Программа РЭО направлена на развитие базовых отраслевых навыков, необходимых для циркулярной экономики, а также на подготовку специалистов высокой квалификации для отрасли обращения с ТКО, пишут bel.ru.
Магистерская программа в ВГТУ реализуется в рамках направления техносферной безопасности. Основная цель программы — подготовка инженеров по охране окружающей среды, экологов и других специалистов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, знания и навыки которых могут пригодиться при переходе к ЭЗЦ.
Отмечается, что воронежский университет использовал модули программы РЭО, такие как «HSE менеджмент» и «Экоинжиниринг». Кроме того, при разработке магистерской программы были задействованы модули «Экологический мониторинг» и «Цифровизация». Также использовались методические рекомендации.
Руководитель новой программы ВГТУ — кандидат географических наук, доцент Татьяна Ашихмина. Она отметила, что материалы модулей были адаптированы для направления «Техносферная безопасность». Это позволило создать комплексный образовательный продукт для подготовки специалистов отрасли с определенной квалификацией и знаниями, соответствующими современным требованиям.