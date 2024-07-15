РЭО: В Воронежском ГТУ будут готовить специалистов для циклической экономики

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, российские университеты начали внедрять модули из программы, разработанной РЭО и членами консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. В Воронежском ГТУ была создана собственная магистерская программа на основе четырех модулей этой программы, которая называется «Управление безопасным развитием техносферы в условиях ЭЗЦ». Глава РЭО обратил внимание, как важно заниматься формированием кадрового потенциала для всех отраслей российской экономики, включая обращение с отходами. Программа РЭО направлена на развитие базовых отраслевых навыков, необходимых для циркулярной экономики, а также на подготовку специалистов высокой квалификации для отрасли обращения с ТКО, пишут bel.ru.