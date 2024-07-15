«Пятерочка» начислит кешбэк 5% на все покупки при оплате через СБП

Стать участником акции и вернуть дополнительно до 3000 баллов* на бонусный счет сможет каждый гость торговой сети. Для этого достаточно приобрести товары на сумму от 650 рублей, на кассе воспользоваться картой лояльности «Х5 Клуба» (физической или электронной), а также оплатить покупку через СБП.