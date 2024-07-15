«Пятерочка» начислит кешбэк 5% на все покупки при оплате через СБП

Posted 15 июля, 14:44
Published 15 июля, 14:44
Modified 15 июля, 14:46
Updated 15 июля, 14:46
Стать участником акции и вернуть дополнительно до 3000 баллов* на бонусный счет сможет каждый гость торговой сети. Для этого достаточно приобрести товары на сумму от 650 рублей, на кассе воспользоваться картой лояльности «Х5 Клуба» (физической или электронной), а также оплатить покупку через СБП.
Регулярно в магазинах мы отслеживаем не только цены и качество реализуемой продукции, но и какие способы оплаты удобнее для наших гостей. И за последние несколько лет мы выявили определенный тренд — покупатели чаще стали использовать СБП вместо банковских карт. Клиентам легче отсканировать QR-код на кассе через приложение финансовых организаций, чем каждый раз доставать пластик. Поэтому мы решили сделать такие покупки для них еще более выгодными, — подчеркнул руководитель управления партнерских программ лояльности торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Корниенко.
Предложение распространяется на транзакции во всех магазинах сети. После совершения покупки кешбэк 5% зачислится на карту лояльности «Х5 Клуба». Совершить оплату можно с помощью NFC-таблички, установленной в прикассовой зоне: через QR-код или по NFC.
*1 балл = 1 апельсинке — новой валюте обновленного сервиса лояльности «Х5 Клуба».