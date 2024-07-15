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В Тюмени в понедельник похолодает до +23.

Опять грозы и дожди: тюменцев ждет прохладный понедельник

15 июля 2024, 01:01
Фото: 1MI

В Тюмени в понедельник похолодает до +23.

На юге Тюменской области в понедельник, 15 июля, ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем термометры покажут +22….+27, в ночные часы температура воздуха составит +11…+16. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 15 июля ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Утром термометры покажут +15…+19, к обеду воздух прогреется до +21…+23, в ночные часы ожидается +14…+18. Ветер будет дуть со скоростью 1,8-4,5 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:06, закат в 21:22, продолжительность дня 17 часов 16 минут.

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В Тобольске 15 июля синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, осадки маловероятны. Утром температура воздуха составит +15…+20, к обеду потеплеет до +22. В ночные часы столбики термометров опустятся до +14…+17. Скорость ветра составит 2-4 м/с.

УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:47, закат в 21:19, продолжительность дня 17 часов 32 минуты.

В Ишиме в понедельник, 15 июля, ожидается пасмурная погода, дожди в первой половине дня. Утром и днем температура воздуха составит +17….+24, в темное время суток термометры покажут +14…+19. Ветер будет дуть со скоростью 2,7-4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:57, закат в 20:59, продолжительность дня 17 часов 2 минуты.

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