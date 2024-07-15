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В Тюмени открылось кафе греческой кухни

Кафе греческой кухни открылось в Тюмени. Там подают сувлаки и знаменитый салат

15 июля 2024, 05:56
Фото: 1MI

В Тюмени открылось кафе греческой кухни

Новое заведение Suvlucky расположилось в центре города на улице 50 лет Октября. Меню сувлачной довольно скромное — шаурма, сувлаки, греческий салат и напитки.

Средний чек составляет 500-600 рублей. Сувлаки, мясо на гриле, хрустящие овощи, фирменный соус, завернутые в питу, стоят около 400 рублей, шаурма в пределах 300 рублей, напитки от 100 до 250 рублей.

По словам владельца сувлачной, ресторатора Джонни Рахимова, идея открыть в Тюмени первое кафе с греческим фастфудом, пришла после посещения аналогичного заведения в Сочи.

«Я давно искал что-то подходящее — чтобы это было свежо, необычно. Но не было продукта, который меня вдохновит. Во время поездки в Сочи посетил сувлачную и просто пришел в шок от сочетания вкусов. Соединение курицы на гриле, греческого сыра Фета, салата айсберг, нежной тёплой лепешки оказалось гениальным решением. Вроде бы таким простым, но от этого ещё более гениальным. Тогда я понял: „вот оно, именно то, что я хотел“. Сувлаки мне понравилось во всех смыслах — и по вкусу, и по простоте исполнения, и по реализуемости идеи открыть сувлачную», — сообщил Рахимов.

Подготовка к открытию кафе велась с лета 2023 года. По предварительным данным, в проект было вложено порядка 1,7 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в историческом особняке «Дом Н. Л. Панкратьева» откроют винный бар и ресторан. В настоящее время в особняке ведутся ремонтные работы.

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