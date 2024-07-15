Группа Uma2rman выступит для тюменцев в День города

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:00
Музыкальный презент в честь Дня города уже третий год подряд дарит крупнейший застройщик Тюмени ГК «Страна Девелопмент». Известный и любимый многими поколениями коллектив выступит на Площади 400-летия. Однажды они ворвались на большую сцену со своими «Прасковьей» и «Проститься» и сумели взять слушателя за душу, а потом поселились в ней навсегда. Искренняя, ироничная и обаятельная, но всегда честная лирика сделала группу Uma2rman известными и любимыми публикой. В программу, которая запланирована на 20:00 часов, войдут не только всем известные хиты, но и новые песни группы.
Помимо концерта хэдлайнера, тюменцев ждут выступления тюменских артистов, мастер-классы, фестиваль креативных индустрий, праздник колокольного звона и многое другое. Основными площадками станут Площадь 400-летия Тюмени, набережная реки Туры, Цветной бульвар, Пешеходная улица Дзержинского, Сквер сибирских кошек, Парк Заречный, Гилевская роща, Сквер Борцов Революции. Подробная программа празднования на сайте Тюмень438.РФ.
Отметим, в прошлом году застройщик организовал концерт группы «Любэ». В 2022-м на сцене выступал легендарный российский рок-исполнитель Вячеслав Бутусов.
Тюмень для застройщика — домашний регион. Свою работу компания начала в 2006 году. «Страна Девелопмент» возводит не только жилые дома и торговые центры, но и принимает участие в создании комфортной городской среды. Парки, бульвары, спортивные и детские площадки, зоны для выгула и занятий с собаками, которые создает застройщик, открыты для всех городов. По согласованию с администрацией Тюмени девелопер благоустроил набережную в заречной части города, а сейчас обустраивает сквер в районе Плеханово.