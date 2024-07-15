Группа Uma2rman выступит для тюменцев в День города

Музыкальный презент в честь Дня города уже третий год подряд дарит крупнейший застройщик Тюмени ГК «Страна Девелопмент». Известный и любимый многими поколениями коллектив выступит на Площади 400-летия. Однажды они ворвались на большую сцену со своими «Прасковьей» и «Проститься» и сумели взять слушателя за душу, а потом поселились в ней навсегда. Искренняя, ироничная и обаятельная, но всегда честная лирика сделала группу Uma2rman известными и любимыми публикой. В программу, которая запланирована на 20:00 часов, войдут не только всем известные хиты, но и новые песни группы.