nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Группа Uma2rman выступит для тюменцев в День города

Группа Uma2rman выступит для тюменцев в День города

15 июля 2024, 06:00
Фото: ГК «Страна Девелопмент»
Реклама. ООО СЗ «К2» . erid: LjN8K9knN
В этом году Тюмени исполняется 438 лет. День города, который пройдет 27 июля, уже по традиции отметят с размахом. Одним из главных подарков для всех участников мероприятия станет выступление музыкальной группы «Uma2rman» (12+).

Музыкальный презент в честь Дня города уже третий год подряд дарит крупнейший застройщик Тюмени ГК «Страна Девелопмент». Известный и любимый многими поколениями коллектив выступит на Площади 400-летия. Однажды они ворвались на большую сцену со своими «Прасковьей» и «Проститься» и сумели взять слушателя за душу, а потом поселились в ней навсегда. Искренняя, ироничная и обаятельная, но всегда честная лирика сделала группу Uma2rman известными и любимыми публикой. В программу, которая запланирована на 20:00 часов, войдут не только всем известные хиты, но и новые песни группы.

Помимо концерта хэдлайнера, тюменцев ждут выступления тюменских артистов, мастер-классы, фестиваль креативных индустрий, праздник колокольного звона и многое другое. Основными площадками станут Площадь 400-летия Тюмени, набережная реки Туры, Цветной бульвар, Пешеходная улица Дзержинского, Сквер сибирских кошек, Парк Заречный, Гилевская роща, Сквер Борцов Революции. Подробная программа празднования на сайте Тюмень438.РФ.

Отметим, в прошлом году застройщик организовал концерт группы «Любэ». В 2022-м на сцене выступал легендарный российский рок-исполнитель Вячеслав Бутусов.

Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Тюмень для застройщика — домашний регион. Свою работу компания начала в 2006 году. «Страна Девелопмент» возводит не только жилые дома и торговые центры, но и принимает участие в создании комфортной городской среды. Парки, бульвары, спортивные и детские площадки, зоны для выгула и занятий с собаками, которые создает застройщик, открыты для всех городов. По согласованию с администрацией Тюмени девелопер благоустроил набережную в заречной части города, а сейчас обустраивает сквер в районе Плеханово.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Строительный бизнес#Артисты#Музыка#Праздник#События#День города#Развлечения#Городская среда#Программа#Концерт#ГК Страна Девелопмент
Подпишитесь
Рейтинг застройщиков Тюмени: кто больше зарабатывает на ваших квартирах?
Сегодня, 04:00
Без воды. Почему тюменская Тура мелеет уже четвертый год и при чем тут Каспий?
Сегодня, 07:00
Хамские комментарии и обесценивание: какие условия работы ждут тюменцев в «ЮТэйр»?
Сегодня, 07:08
Просят привезти шампанского и убрать мусор: с какими обращения тюменцы звонят на 02
13 июля, 12:04
Зарплата более 200 тысяч в месяц: в Тюмени назвали самых богатых специалистов
13 июля, 05:45
«Настоящий воин-защитник»: в зоне СВО погиб мастер боевых единоборств из Тобольска
12 июля, 09:12