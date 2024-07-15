Беглый экскурс по истории Тюмени в новом маршруте #Кудабежать

Не присаживаемся, а бежим дальше — к мемориалу «Мы победили». Это двадцать семь стел, высота которых восемь метров. Они напоминают о предприятиях, работавших в Тюмени в годы войны. Причем производили не только оружие, но и валенки, лыжи, фанеру и гвозди. Каждое производство внесло свой вклад в Победу. Вместе стелы составляют панораму, в которой проглядывает знаменитая фотография «Комбат», где командир ведет солдат в бой. На этой победной ноте пересекаем финиш и уже в спокойном темпе гуляем по скверу.