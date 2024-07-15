Беглый экскурс по истории Тюмени в новом маршруте #Кудабежать

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Этот сквер носит имя известного мецената и предпринимателя — купца Андрея Ивановича Текутьева. В свое время он многое сделал для города: открыл народное училище для бедных, построил школу в селе Борки. Но только в 2003 году его имя увековечили, назвав в его честь бульвар в окружении столетних деревьев. В центре обновленного парка восседает сам купец. Монумент установили к 400-летию Тюмени.
Поприветствовав мецената, по уютным дорожкам держим путь до сквера им. Якова Неумоева. Это герой войны, который совершил подвиг в боях за Белоруссию. Человек-легенда, почетный житель Тюмени и директор ипподрома. Его скульптура в полный рост словно встречает гостей на входе в сквер, который после реконструкции не узнать. Ландшафтные дизайнеры сохранили зеленую часть старого парка, но при этом облагородили дорожки, выложив их древесным композитом, предусмотрели современные детские площадки, установили тренажеры, освещение, поставили удобные лавочки.
Не присаживаемся, а бежим дальше — к мемориалу «Мы победили». Это двадцать семь стел, высота которых восемь метров. Они напоминают о предприятиях, работавших в Тюмени в годы войны. Причем производили не только оружие, но и валенки, лыжи, фанеру и гвозди. Каждое производство внесло свой вклад в Победу. Вместе стелы составляют панораму, в которой проглядывает знаменитая фотография «Комбат», где командир ведет солдат в бой. На этой победной ноте пересекаем финиш и уже в спокойном темпе гуляем по скверу.