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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Беглый экскурс по истории Тюмени в новом маршруте #Кудабежать

Беглый экскурс по истории Тюмени в новом маршруте #Кудабежать

15 июля 2024, 12:56
Фото: 1MI
Хотите знать, кто впервые построил в Тюмени театр, библиотеку и первую каменную больницу? Тогда отправляйтесь по маршруту «Текутьевский бульвар».

Этот сквер носит имя известного мецената и предпринимателя — купца Андрея Ивановича Текутьева. В свое время он многое сделал для города: открыл народное училище для бедных, построил школу в селе Борки. Но только в 2003 году его имя увековечили, назвав в его честь бульвар в окружении столетних деревьев. В центре обновленного парка восседает сам купец. Монумент установили к 400-летию Тюмени.

Фото: 1MI

Поприветствовав мецената, по уютным дорожкам держим путь до сквера им. Якова Неумоева. Это герой войны, который совершил подвиг в боях за Белоруссию. Человек-легенда, почетный житель Тюмени и директор ипподрома. Его скульптура в полный рост словно встречает гостей на входе в сквер, который после реконструкции не узнать. Ландшафтные дизайнеры сохранили зеленую часть старого парка, но при этом облагородили дорожки, выложив их древесным композитом, предусмотрели современные детские площадки, установили тренажеры, освещение, поставили удобные лавочки.

Фото: 1MI

Не присаживаемся, а бежим дальше — к мемориалу «Мы победили». Это двадцать семь стел, высота которых восемь метров. Они напоминают о предприятиях, работавших в Тюмени в годы войны. Причем производили не только оружие, но и валенки, лыжи, фанеру и гвозди. Каждое производство внесло свой вклад в Победу. Вместе стелы составляют панораму, в которой проглядывает знаменитая фотография «Комбат», где командир ведет солдат в бой. На этой победной ноте пересекаем финиш и уже в спокойном темпе гуляем по скверу.

Фото: 1MI
  • Дистанция: ≈ 1,8 км
  • Время: 21 минута в среднем темпе
  • Сложность: не требует подготовки
#Город#Тюмень#Достопримечательности
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