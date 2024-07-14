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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Тюмени почти на 20% вырос спрос на аренду квартир

Выгоднее арендовать? Тюменцы стали чаще снимать жилье

14 июля 2024, 05:23
Фото: 1MI

В Тюмени почти на 20% вырос спрос на аренду квартир

На 19% увеличился уровень спроса на долгосрочную аренду жилья в Тюменской области за последние три месяца. Такие данные озвучили аналитики Авито Недвижимость.

Одновременно с этим выросло число предложений на рынке — примерно на 10%. Средняя плата за месяц составила 25 тысяч рублей.

«По состоянию на конец июня люди, решающие свой квартирный вопрос, уже определились — берут они льготную ипотеку на покупку новостройки или нет. Из тех, кто не берет, многие решили арендовать (или продолжить арендовать) квартиры. В связи с этим спрос в этом сегменте увеличился. В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжения и усиления этой динамики», — отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.

Что касается посуточной аренды, то за последний месяц в Тюмени предложение за последний месяц выросло на 7%, а количество бронирований объектов по сравнению увеличилось на 30%. Наибольшей популярностью пользовались однокомнатные квартиры (48%), студии (31%) и «двушки» (18%). На рынке посуточной аренды загородного жилья в июне число предложений выросло на 14%. Наиболее заметный прирост в сегменте дач — 26%. Выбор домов и таунхаусов увеличился на 15%, коттеджей — на 7%. Количество бронирований за месяц прибавило 36%.

Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в июне 2024 года составила 2,7 тысячи рублей, а загородных объектов — 9 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области продают за 30 миллионов рублей кроссовер BMW XM 2023 года выпуска с пробегом около 3 тысяч километров.

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