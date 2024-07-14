Выгоднее арендовать? Тюменцы стали чаще снимать жилье

Что касается посуточной аренды, то за последний месяц в Тюмени предложение за последний месяц выросло на 7%, а количество бронирований объектов по сравнению увеличилось на 30%. Наибольшей популярностью пользовались однокомнатные квартиры (48%), студии (31%) и «двушки» (18%). На рынке посуточной аренды загородного жилья в июне число предложений выросло на 14%. Наиболее заметный прирост в сегменте дач — 26%. Выбор домов и таунхаусов увеличился на 15%, коттеджей — на 7%. Количество бронирований за месяц прибавило 36%.