Разноцветные яйца начали продавать в Тюмени. Они опасны?

Как пояснил фермер Павел Игнатов, имеется несколько видов куриц, которые несут цветные яйца. Самые известные — это араукана и амераукана, которые несутся голубыми и зелеными яйцами. Еще есть китайские породы, которые также несут разноцветные яйца.