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В Тюмени в продаже появились голубые и зеленые куриные яйца

Разноцветные яйца начали продавать в Тюмени. Они опасны?

14 июля 2024, 05:53
Фото: 1MI

В Тюмени в продаже появились голубые и зеленые куриные яйца

Голубые, оранжевые и зеленые куриные яйца начали продавать в Тюмени. Стоимость десятка не отличается от привычных белых или коричневых яиц — около 130 рублей. Также нет отличий во вкусе.

Преимущественно цветные яйца продают только фермеры на рынках. По словам экспертов, необычные цвета скорлупе придает фермент, которые содержится в организме несушек.

Как пояснил фермер Павел Игнатов, имеется несколько видов куриц, которые несут цветные яйца. Самые известные — это араукана и амераукана, которые несутся голубыми и зелеными яйцами. Еще есть китайские породы, которые также несут разноцветные яйца.

«В организме этих кур, в желчи, есть определенный фермент, из-за которого яйца получаются такого необычного цвета. Раньше даже считалось, что они полезнее или вкуснее, но я думаю, что это самовнушение», — рассказал фермер 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области куриные яйца за последние полгода подешевели на 12,9% на куриные яйца. Средняя стоимость десятка сегодня составляет 128 рублей.

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