Разноцветные яйца начали продавать в Тюмени. Они опасны?

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Преимущественно цветные яйца продают только фермеры на рынках. По словам экспертов, необычные цвета скорлупе придает фермент, которые содержится в организме несушек.
Как пояснил фермер Павел Игнатов, имеется несколько видов куриц, которые несут цветные яйца. Самые известные — это араукана и амераукана, которые несутся голубыми и зелеными яйцами. Еще есть китайские породы, которые также несут разноцветные яйца.
«В организме этих кур, в желчи, есть определенный фермент, из-за которого яйца получаются такого необычного цвета. Раньше даже считалось, что они полезнее или вкуснее, но я думаю, что это самовнушение», — рассказал фермер 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области куриные яйца за последние полгода подешевели на 12,9% на куриные яйца. Средняя стоимость десятка сегодня составляет 128 рублей.