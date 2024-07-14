Ожидаются грозы: на юге Тюменской области в воскресенье продолжит бушевать непогода

В Тюмени 14 июля похолодает до +24

На юге Тюменской области в воскресенье, 14 июля, ожидаются дожди и грозы, ветер с порывами до 18 м/с. В дневные часы температура воздуха составит +24…+29, местами +28. В вечернее время суток ожидается +14…+19.