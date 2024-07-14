Ожидаются грозы: на юге Тюменской области в воскресенье продолжит бушевать непогода

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В Тюмени 14 июля ожидается пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составит +17…+21, к обеду столбики термометров поднимутся до +23…+24, в ночные часы покажут +16…+20. Ветер будет дуть со скоростью 2,5-4,1 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:04, закат в 21:23, продолжительность дня 17 часов 19 минут.
В Тобольске 14 июля синоптики обещают пасмурную погоду без осадком. В утренние часы термометры покажут +17…+20, к полудню воздух погреется до +22…+23, в темное время суток ожидается до +15…+18. Скорость ветра составит 2,4-4,3 м/с.
УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 3:45, закат в 21:20, продолжительность дня 17 часов 35 минут.
В Ишиме 14 июля ожидаются дожди и грозы в течение дня. Утром синоптики обещают +19…+24, в дневные часы температура воздуха опустится до +23…+24, в ночные часы термометры покажут +17…+20. Ветер будет дуть со скоростью 3-4,1 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 3:56, закат в 21:00, продолжительность дня 17 часов 4 минуты.