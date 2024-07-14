Обещают зарплату более 200 тысяч: тюменцев зовут на работу в Москву

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
В вакансии указано, что сотруднику предстоит проводить работы по бетонированию, опалубке, вязке арматур, демонтажу. Работодатель обещает обеспечить работниками питанием, жильем, спецодеждой и обувью.
«Рассматриваются кандидаты без опыта работы. График работы — вахтовый 45/15, 60/30. Заработная плата от 157 до 210 тысяч рублей», — указано в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии июля. В список вошли начальники, военнослужащие, автослесари, шиномонтажники.