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Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Тюменцев зовут на стройку в Москву за 200 тысяч рублей

Обещают зарплату более 200 тысяч: тюменцев зовут на работу в Москву

14 июля 2024, 03:34
Фото: 1MI

Тюменцев зовут на стройку в Москву за 200 тысяч рублей

Рабочих приглашают строить дороги в столице России. Соответствующее объявление размещено на сайте Авито.

В вакансии указано, что сотруднику предстоит проводить работы по бетонированию, опалубке, вязке арматур, демонтажу. Работодатель обещает обеспечить работниками питанием, жильем, спецодеждой и обувью.

«Рассматриваются кандидаты без опыта работы. График работы — вахтовый 45/15, 60/30. Заработная плата от 157 до 210 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии июля. В список вошли начальники, военнослужащие, автослесари, шиномонтажники.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Строительство дорог#Дорожное строительство#Вакансии
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