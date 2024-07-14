Брала деньги и исчезала: в Тюмени силовики ищут обманутых клиентов косметолога

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Кроме того, подозреваемая сдавала в аренду помещение для проведения косметических манипуляций, владельцем которого не являлась. Взяв предоплату, она переставала выходить на связь.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают граждан, пострадавших от действий подозреваемой в мошенничестве. В отношении косметолога возбуждены уголовные дела. Фигурантка находится в СИЗО.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области мошенники похитили у военного комиссара одного из городов региона 5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.