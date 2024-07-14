Брала деньги и исчезала: в Тюмени силовики ищут обманутых клиентов косметолога

В Тюмени силовики ищут обманутых клиентов косметолога

Женщину обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, тюменка брала у своих клиентов крупные суммы денег в долг под предлогом инвестирования. Но никаких процентов не выплачивала, долги также не возвращала.