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В Тюмени силовики ищут обманутых клиентов косметолога

Брала деньги и исчезала: в Тюмени силовики ищут обманутых клиентов косметолога

14 июля 2024, 04:46
Фото: 1MI

В Тюмени силовики ищут обманутых клиентов косметолога

Женщину обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, тюменка брала у своих клиентов крупные суммы денег в долг под предлогом инвестирования. Но никаких процентов не выплачивала, долги также не возвращала.

Кроме того, подозреваемая сдавала в аренду помещение для проведения косметических манипуляций, владельцем которого не являлась. Взяв предоплату, она переставала выходить на связь.

Фото: УМВД России по Тюменской области

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают граждан, пострадавших от действий подозреваемой в мошенничестве. В отношении косметолога возбуждены уголовные дела. Фигурантка находится в СИЗО.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области мошенники похитили у военного комиссара одного из городов региона 5 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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