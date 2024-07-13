Зарплата более 200 тысяч в месяц: в Тюмени назвали самых богатых специалистов

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
По данным департамента труда и занятости Тюменской области, возглавляет список вакансий с зарплатой более 200 тысяч рублей руководитель отдела продаж. Представителю данной профессии готовы платить более 250 тысячи рублей ежемесячно. Требуется опыт работы на релевантной должности не менее двух лет.
Мастеру по цементированию скважин с опытом работы от 3 лет и готовому к вахтам обещают заработную плату до 320 тысяч рублей, производителю работ с высшим техническим образованием, квалификацией 4-6 разряда обещают заработок до 258 тысяч. Требуется опыт работ от 3 лет.
Шиномонтажнику в Тюмени готовы платить от 70 до 250 тысяч рублей. Иногородним сотрудникам обещают предоставить жильё. Также на заработок до 250 тысяч рублей может рассчитывать автослесарь с опытом работы не менее 5 лет и электросварщик ручной сварки 6-го разряда.
До 250 тысяч рублей ежемесячно готовы платить водителям в военном комиссариате Тюменской области, стрелкам. Командирам отделений, разведчикам, командирам отряда, военнослужащим — до 226 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали самые низкооплачиваемые профессии с заработком до 25 тысяч рублей. В список попали уборщики, лифтеры, почтальоны, мойщики посуды, спасатели.