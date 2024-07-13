nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Тюмени ищут специалистов на зарплату от 100 тысяч рублей

Зарплата более 200 тысяч в месяц: в Тюмени назвали самых богатых специалистов

13 июля 2024, 05:45
Фото: 1MI

В Тюмени ищут специалистов на зарплату от 100 тысяч рублей

В Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий июля. В список вошли десятки представителей различных профессий.

По данным департамента труда и занятости Тюменской области, возглавляет список вакансий с зарплатой более 200 тысяч рублей руководитель отдела продаж. Представителю данной профессии готовы платить более 250 тысячи рублей ежемесячно. Требуется опыт работы на релевантной должности не менее двух лет.

Мастеру по цементированию скважин с опытом работы от 3 лет и готовому к вахтам обещают заработную плату до 320 тысяч рублей, производителю работ с высшим техническим образованием, квалификацией 4-6 разряда обещают заработок до 258 тысяч. Требуется опыт работ от 3 лет.

Рост за год почти на 20%: у тюменцев выросли зарплаты
Узнать подробнее

Шиномонтажнику в Тюмени готовы платить от 70 до 250 тысяч рублей. Иногородним сотрудникам обещают предоставить жильё. Также на заработок до 250 тысяч рублей может рассчитывать автослесарь с опытом работы не менее 5 лет и электросварщик ручной сварки 6-го разряда.

До 250 тысяч рублей ежемесячно готовы платить водителям в военном комиссариате Тюменской области, стрелкам. Командирам отделений, разведчикам, командирам отряда, военнослужащим — до 226 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали самые низкооплачиваемые профессии с заработком до 25 тысяч рублей. В список попали уборщики, лифтеры, почтальоны, мойщики посуды, спасатели.

Читайте также:
1,5 тысячи деревьев отправят под снос в ТюмениФуд-стартап из Тюмени запустят в российских городахМассовая авария произошла на трассе под Тюменью. Есть пострадавшие
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии
Подпишитесь
Град с орех, ливень и ветер: на Тобольск обрушилась убийственная стихия
Вчера, 13:32
Где можно купаться в Тюмени в 2024 году: места, цены и развлечения
Вчера, 05:45
Аптека. Улица. Тест? Знаете ли вы авторов этих известных стихотворений?
Вчера, 05:33
Ипотека под 20% выгоднее съема? В Тюмени покупка квартиры оказалась выгоднее аренды
Вчера, 09:07
Позагорать не получится: тюменцам обещают дожди и грозы в выходные
Вчера, 08:44
«Настоящий воин-защитник»: в зоне СВО погиб мастер боевых единоборств из Тобольска
Вчера, 09:12