Зарплата более 200 тысяч в месяц: в Тюмени назвали самых богатых специалистов

Шиномонтажнику в Тюмени готовы платить от 70 до 250 тысяч рублей. Иногородним сотрудникам обещают предоставить жильё. Также на заработок до 250 тысяч рублей может рассчитывать автослесарь с опытом работы не менее 5 лет и электросварщик ручной сварки 6-го разряда.