Вторая за сутки: на тюменской трассе Шадринск — Ялуторовск произошла смертельная авар

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 74-летняя пенсионерка, пассажирка Kia. Ранения получили 50-летний водитель Kia и 3 летний ребенок. В Hyundai 32-летняя водитель и двое пассажиров: 16-летняя девочка и 6-летний мальчик.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня около утром на 141-м километре автомобильной дороги Шадринск — Ялуторовск столкнулись Niva и Mitsubishi. В ДТП погиб 71-летний водитель Niva.