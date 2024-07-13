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Updated Сегодня, 11:11

На трассе Шадринск — Ялуторовск произошло второе смертельное ДТП за сутки

Вторая за сутки: на тюменской трассе Шадринск — Ялуторовск произошла смертельная авар

13 июля 2024, 10:34
Фото: ГАИ ТО

На трассе Шадринск — Ялуторовск произошло второе смертельное ДТП за сутки

На 115-м километре автомобильной дороги в Исетском районе столкнулись Hyundai и Kia. По предварительным данным, водитель первой иномарки выехал на встречную полосу движения.
Сюжет
ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 74-летняя пенсионерка, пассажирка Kia. Ранения получили 50-летний водитель Kia и 3 летний ребенок. В Hyundai 32-летняя водитель и двое пассажиров: 16-летняя девочка и 6-летний мальчик.

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