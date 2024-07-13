Пятый этап опрессовок стартует в Тюмени. У кого отключат горячую воду?

Напомним, в этом году гидравлические испытания на сетях в Тюмени будут проведены в семь этапов. Шестой этап начнется 29 июля и продлится до 7 августа — под отключение горячей воды попадут здания к квадрате Мельникайте и 50 лет Октября. Седьмой этап состоится с 12 по 25 августа. В его рамках проверят Завершатся теплосети в микрорайонах Восточного административного округа, района Войновки, а также поселков Патрушева, Ожогино, Комарово и Тюменская слобода.