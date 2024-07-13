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В Тюмени 15 июля стартует пятый этап отключения горячей воды

Пятый этап опрессовок стартует в Тюмени. У кого отключат горячую воду?

13 июля 2024, 11:12
Фото: 1MI

В Тюмени 15 июля стартует пятый этап отключения горячей воды

Пятый этап опрессовочных работ на теплосетях стартует в Тюмени в понедельник, 15 июля. На девять дней, с 15 по 24 июля, без горячего водоснабжения останется центральная часть города.

В частности, горячая вода будет отсутствовать в домах и зданиях по улицам 50 лет ВЛКСМ, Герцена, Первомайской, Малыгина, Красных Зорь, Александра Матросова, Мориса Тореза, Радищева, Салтыкова-Щедрина, Седова, Шиллера, Киевской, Мельникайте, Минской, Республики, 50 лет Октября, Елизарова, Максима Горького, Фабричной, Герцена, Грибоедова, Ленина, Орджоникидзе, Профсоюзной, Даудельной, 8 Марта, Володарского, Водопроводной, Холодильной и других.

Напомним, в этом году гидравлические испытания на сетях в Тюмени будут проведены в семь этапов. Шестой этап начнется 29 июля и продлится до 7 августа — под отключение горячей воды попадут здания к квадрате Мельникайте и 50 лет Октября. Седьмой этап состоится с 12 по 25 августа. В его рамках проверят Завершатся теплосети в микрорайонах Восточного административного округа, района Войновки, а также поселков Патрушева, Ожогино, Комарово и Тюменская слобода.

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