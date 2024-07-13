Просят привести шампанского и убрать мусор: с какими обращения тюменцы звонят на 02

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По словам начальник дежурной части УМВД России по Тюмени Виктории Ткаченко, самые частые обращения — это жалобы на нарушение закона о тишине. В день поступает порядка таких 30-50 звонков.
«Есть установленные местным законодательством часы тишины, например днем — с 13:00 до 15:00. Но некоторым не нравится, что соседи делают ремонт в 10–11 утра. Они требуют, чтобы участковый приехал срочно. Он приезжает, обращается к владельцам квартиры, ставшей источником шума, видит, что нарушений нет. Спрашивает у звонившего, зачем вызывали. Отвечают: „Мне просто надоело, что они делают ремонт“», — рассказывает Виктория Ткаченко 72.RU.
Также бывает, что тюменцы путают дежурную часть полиции с управляющей компаний и звонят с просьбой убрать мусор.
«Было и такое, что мужчина набрал 02, чтобы мы ему вызвали такси и привезли шампанского. Частая история — звонки о том, что якобы угнали машину. Потом перезванивают и скромно так: „Ой, извините, я вспомнила, машина через дорогу стоит, я ее не там оставила“», — отмечает Витктория Ткаченко.
По ее словам, когда на телефон 02 поступает звонок, у диспетчера есть не больше 5 минут на то, чтобы задать конкретные вопросы, выяснить имя, фамилию, место жительства и всё остальное. Каждый вызов фиксируется, регистрируется, передается по территориальности.
По словам Виктории Ткаченко, пик вызовов в дежурную часть со странными обращениями приходится на осень и весну. К примеру, одна из жительниц региона звонила в полицию ежедневно по 50 раз — она жаловалась абсолютно на все, от света в подъезде до капающей воды у соседей.
Также часто звонят в дежурную часть дети и подростки — операторы не игнорируют ни один вызов, всех выслушивают.
«Как-то к нам обратился мужчина, которого возмутил видеоролик на YouTube, на котором отец за ноги своего новорожденного сына. Как и положено, эту информацию мы передали в ПДН. В итоге ПДН выяснили, что это было четыре года назад в Мексике. Отца младенца посадили», — рассказывает Виктория Ткаченко.
И добавляет, что ложные вызовы — отдельная история. Мера наказания зависит от того, что именно человек сообщил. Зачастую такие обращения проходят по 306-й статье, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей. В отдельных случаях, например за сообщение об изнасиловании, которого не было, грозит уголовная ответственность.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число преступлений. С начала ода было совершено 11,6 тысячи преступлений. Это почти на 6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.