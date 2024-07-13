Просят привести шампанского и убрать мусор: с какими обращения тюменцы звонят на 02

И добавляет, что ложные вызовы — отдельная история. Мера наказания зависит от того, что именно человек сообщил. Зачастую такие обращения проходят по 306-й статье, по которой предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей. В отдельных случаях, например за сообщение об изнасиловании, которого не было, грозит уголовная ответственность.