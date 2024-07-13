Планшеты Apple и Samsung начали скупать тюменцы

Posted 13 июля, 07:55
Published 13 июля, 07:55
Modified 13 июля, 07:57
Updated 13 июля, 07:57
По словам экспертов, наибольшей популярностью у жителей региона пользовались планшеты Apple — доля продаж данного бренда составила 41%. Стоимость б/у гаджетов в среднем составляла 20 тысяч рублей, новых — 43 тысячи.
На втором месте по популярности — Samsung с долей в 14%. Купить б/у планшет данного бренда сегодня можно за 8 тысяч рублей, новый — за 16 тысяч. Третью строчку занимает Xiaomi с долей 8%. Средняя стоимость такого устройства «с рук» — 15 тысяч рублей, в новом варианте — 21 тысячу рублей.
Лидером роста продаж за год стал бренд Umiio — они выросли почти в 7 раз. Также в 5 раз чаще покупали планшеты OnePlus, в 3 раза — HONOR. Xiaomi вырос в продажах на 61%. Покупатели начали больше доверять китайским брендам и отдавать им предпочтение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние полгода подорожали мебель и стройматериалы. Рост цен на данные товары превысил 5%.