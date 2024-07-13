Планшеты Apple и Samsung начали скупать тюменцы

Лидером роста продаж за год стал бренд Umiio — они выросли почти в 7 раз. Также в 5 раз чаще покупали планшеты OnePlus, в 3 раза — HONOR. Xiaomi вырос в продажах на 61%. Покупатели начали больше доверять китайским брендам и отдавать им предпочтение.