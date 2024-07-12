Все не то и все не те! Тюменцы признались, почему не хотят заключать брак

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В 2024 году в Тюмени развелись более 2,5 тысячи пар, это на 4% больше показателя прошлого года. Вместе с тем и жениться в городе стали реже на 2%. Число заключенных в этом году браков только на 123 превышает число разводов.
«Наш город» провел опрос, который показал, что большая часть тюменцев отказывается от заключения брака из-за того, что не нашли достойного кандидата на пост жены или мужа.
«Люди не женятся и не выходят замуж только по одной причине — не встретили того человека. Все остальное отговорки», — говорят горожане.
Причем люди активно обсуждают проблему того, что в современно мире найти вторую половинку очень сложно. Мужчин не устраивает то, что современные женщины карьеристки, имеют вредные привычки или являются меркантильными. Девушки недовольны тем, что мужчины сейчас не способны прокормить семью, брать взять ответственность и сохранять верность.
Однако семейный психолог Варвара Кравченко говорит о том, что упреки в сторону обоих полов были всегда и истинная причина отказа от заключения брака — люди не видят в нем смысла.
«Мужчины всегда жаловались не женщин и наоборот. Это извечная история. Но раньше все это не мешало людям играть свадьбы. Сейчас в обществе брак обесценивается, но признать это готов не каждый. А потому люди и закрывают эту причиной претензиями к противоположному полу», — уверена психолог.
Отметим, что потеря смысла в заключении брака стала второй по популярности причиной, которая отталкивает людей от свадеб.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 21-летняя Ксения из Тюмени снялась в новом выпуске шоу «Четыре жены».