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Posted 12 июля, 11:48

Published 12 июля, 11:48

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Впервые в Тюменской области для предпринимателей организуют обучение по экспорту

Впервые в Тюменской области для предпринимателей организуют обучение по экспорту

12 июля 2024, 11:48
Фото: nashgorod.ru
Предпринимателей Тюменской области приглашают пройти обучение в Школе экспортеров ТПП. Данное мероприятие пройдет в регионе впервые, отметили в областном департаменте инвестиционной политики.
Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства

Обучение экспорту организовано в рамках национального проекта «малое и среднее предпринимательство». На занятиях в школе представители бизнеса узнают:

  • нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности;
  • требования, предъявляемые к экспертам;
  • классификацию и виды экспертиз;
  • методы проведения экспертиз;
  • порядок проведения экспертизы и формы оформления результатов экспертизы.

Участие в проекте позволит стать частью большого экспертного сообщества ТПП и открыть новые горизонты роста для предприятий и компаний.

«ТПП Тюменской области — лидер среди Палат страны по экспертной деятельности по итогам Национальной премии „Золотой Меркурий“. В нашей команде работает более 100 экспертов-практиков. Ежегодно мы проводим сотни экспертиз, их количество неизменно растет, у бизнеса появляются новые потребности и запросы в этом направлении», — пояснили организаторы.

Зарегистрироваться на обучение можно по этой ссылке.


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