Впервые в Тюменской области для предпринимателей организуют обучение по экспорту

Posted 12 июля, 11:48
Published 12 июля, 11:48
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Обучение экспорту организовано в рамках национального проекта «малое и среднее предпринимательство». На занятиях в школе представители бизнеса узнают:
Участие в проекте позволит стать частью большого экспертного сообщества ТПП и открыть новые горизонты роста для предприятий и компаний.
«ТПП Тюменской области — лидер среди Палат страны по экспертной деятельности по итогам Национальной премии „Золотой Меркурий“. В нашей команде работает более 100 экспертов-практиков. Ежегодно мы проводим сотни экспертиз, их количество неизменно растет, у бизнеса появляются новые потребности и запросы в этом направлении», — пояснили организаторы.
Зарегистрироваться на обучение можно по этой ссылке.