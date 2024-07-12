Мигрантов обвинили в росте цен на такси в Тюмени

Также он отметил, что немаловажную роль в повышении стоимости услуг такси сыграло и уменьшение числа водителей-мигрантов — с нелегалами ведется активная борьба. Еще один фактор, влияющий на стоимость поездки, — жаркая погода. По словам Сергея Шеридана, в жаркие дни не все таксисты выходят на линию — часть из них предпочитает таксовать вечером или ночью, когда жара спадает.