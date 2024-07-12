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Мигрантов обвинили в росте цен на такси в Тюмени

Мигрантов обвинили в росте цен на такси в Тюмени

12 июля 2024, 04:27
Фото: 1MI
За последние месяцы стоимость проезда в такси в областной столице существенно увеличилась. Сегодня поездка на расстояние менее трех километров обойдется, минимум, в 200-220 рублей по тарифу эконом, за 5 километров пути придется заплатить более 300 рублей. В часы пик цены существенно увеличиваются.

По словам председателя тюменской гильдии таксистов Сергея Шеридана, причин подорожания услуг таксофирм несколько. В их числе, летний сезон, жаркая погода и мигранты.

«Лето — сезон отпусков. Многие водители едут в отпуск, занимаются стройкой. Иными словами, в такси сокращается в летний период число водителей, соответственно из-за дефицита сотрудников повышается стоимость проезда», — пояснил Сергей Шеридан 72.RU.
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Также он отметил, что немаловажную роль в повышении стоимости услуг такси сыграло и уменьшение числа водителей-мигрантов — с нелегалами ведется активная борьба. Еще один фактор, влияющий на стоимость поездки, — жаркая погода. По словам Сергея Шеридана, в жаркие дни не все таксисты выходят на линию — часть из них предпочитает таксовать вечером или ночью, когда жара спадает.

Ранее «Наш Город» писал, что эксперты подсчитали — на чем выгоднее передвигаться тюменцам — такси или каршеринговом авто, а также озвучили плюсы и минусы первого и второго вариантов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Такси#Тарифы#Тариф#Служба такси
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