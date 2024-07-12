Мигрантов обвинили в росте цен на такси в Тюмени

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
По словам председателя тюменской гильдии таксистов Сергея Шеридана, причин подорожания услуг таксофирм несколько. В их числе, летний сезон, жаркая погода и мигранты.
«Лето — сезон отпусков. Многие водители едут в отпуск, занимаются стройкой. Иными словами, в такси сокращается в летний период число водителей, соответственно из-за дефицита сотрудников повышается стоимость проезда», — пояснил Сергей Шеридан 72.RU.
Также он отметил, что немаловажную роль в повышении стоимости услуг такси сыграло и уменьшение числа водителей-мигрантов — с нелегалами ведется активная борьба. Еще один фактор, влияющий на стоимость поездки, — жаркая погода. По словам Сергея Шеридана, в жаркие дни не все таксисты выходят на линию — часть из них предпочитает таксовать вечером или ночью, когда жара спадает.
Ранее «Наш Город» писал, что эксперты подсчитали — на чем выгоднее передвигаться тюменцам — такси или каршеринговом авто, а также озвучили плюсы и минусы первого и второго вариантов.