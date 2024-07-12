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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В Тюменской области намерены починить 250 километров дорог

В Тюменской области намерены починить 250 километров дорог

12 июля 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
В рамках проекта безопасные и качественный дороги в Тюмени отремонтируют 250 километров дорожного покрытия. Об этом сообщает городская администрация.

По плану дорожники должны привести в норму свыше 160 объектов. Из них 48 участков региональных дорог, 113 — в населённых пунктах Тюменского района. Непосредственно в городе ремонту подлежат участки улиц Профсоюзная, Льва Толстого и Барнаульская.

Кроме того, планируется отремонтировать два моста и путепровода.

Ранее сообщалось о том, что движение по улице в центре Тюмени открыли спустя два месяца. Участок дороги здесь тоже закрывали на ремонт.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Дороги#Ремонт дорог
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