В Тюменской области намерены починить 250 километров дорог

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По плану дорожники должны привести в норму свыше 160 объектов. Из них 48 участков региональных дорог, 113 — в населённых пунктах Тюменского района. Непосредственно в городе ремонту подлежат участки улиц Профсоюзная, Льва Толстого и Барнаульская.
Кроме того, планируется отремонтировать два моста и путепровода.
Ранее сообщалось о том, что движение по улице в центре Тюмени открыли спустя два месяца. Участок дороги здесь тоже закрывали на ремонт.