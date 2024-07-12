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Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Тюменцы высказались о строительстве крематория

Тюменцы высказались о строительстве крематория

12 июля 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию первый крематорий. Жители областной столицы положительно высказались о строительстве объекта.

Тюменцы подчеркнули, что не задавались вопросом об экологической составляющей, но считают строительство подобного центра необходимым.

«В последнее время, все чаще люди предпочитают „уйти в последний путь“ имнно так, нежели быть похороненными, в Екатеринбург ездить для кремации не просто», — рассказала одна из местных жительниц РБК Тюмень.
«О строительстве крематория в городе слышу впервые. Раз строят — значит надо. Стоит спросить у экологов, безопасно ли это для окружающей среды. Но строить надо», — выразил мнение другой житель областной столицы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продолжается строительство кремационного комплекса в районе кладбища Червишевское-5.

Согласно проектной документации, общая площадь тюменского крематория составит около 1,5 тысяч квадратных метров. На территории оборудуют большой и малый залы прощания, залы ожидания вместимостью свыше 50 человек, а также просмотровую начала кремации, площадку для развеивания праха «Поляна скорби». Кроме того, здесь расположатся кафе-столовая для проведения поминальных обедов, гравировально-производственный цех, колумбарий, места отдыха посетителей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Крематорий
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