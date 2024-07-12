Тюменцы высказались о строительстве крематория

Согласно проектной документации, общая площадь тюменского крематория составит около 1,5 тысяч квадратных метров. На территории оборудуют большой и малый залы прощания, залы ожидания вместимостью свыше 50 человек, а также просмотровую начала кремации, площадку для развеивания праха «Поляна скорби». Кроме того, здесь расположатся кафе-столовая для проведения поминальных обедов, гравировально-производственный цех, колумбарий, места отдыха посетителей.