Тюменцы высказались о строительстве крематория

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Тюменцы подчеркнули, что не задавались вопросом об экологической составляющей, но считают строительство подобного центра необходимым.
«В последнее время, все чаще люди предпочитают „уйти в последний путь“ имнно так, нежели быть похороненными, в Екатеринбург ездить для кремации не просто», — рассказала одна из местных жительниц РБК Тюмень.
«О строительстве крематория в городе слышу впервые. Раз строят — значит надо. Стоит спросить у экологов, безопасно ли это для окружающей среды. Но строить надо», — выразил мнение другой житель областной столицы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени продолжается строительство кремационного комплекса в районе кладбища Червишевское-5.
Согласно проектной документации, общая площадь тюменского крематория составит около 1,5 тысяч квадратных метров. На территории оборудуют большой и малый залы прощания, залы ожидания вместимостью свыше 50 человек, а также просмотровую начала кремации, площадку для развеивания праха «Поляна скорби». Кроме того, здесь расположатся кафе-столовая для проведения поминальных обедов, гравировально-производственный цех, колумбарий, места отдыха посетителей.