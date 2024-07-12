Тюменские спасатели спасли теленка из погреба в Тобольске

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Отмечается, чо специалисты быстро прибыли на помощь животному.
«В Савинском затоне малыш провалился в погреб заброшенного дома на улице Береговой. К счастью, спасатели быстро приехали на помощь. Они расширили люк погреба и с помощью специального снаряжения аккуратно вытащили теленка», — сообщили в поисково-спасательной службе Тюменской области.
Известно, что здоровью теленка ничего е угрожает. Малыш в безопасности.
Ранее «Наш город» сообщал, что вечером в пятницу, 12 июля, на Тобольск обрушилась непогода. В некоторых районах города прошел ливень и выпал крупный град. Пострадали огороды тоболяков. Местные жители подсчитывают ущерб стихии.