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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Тюменские спасатели спасли теленка из погреба в Тобольске

Тюменские спасатели спасли теленка из погреба в Тобольске

12 июля 2024, 14:07
Фото: Поисково-спасательная служба Тюменской области
В Тобольске спасатели помогли выбраться из погреба теленку. Он провалился в заброшенном доме.

Отмечается, чо специалисты быстро прибыли на помощь животному.

«В Савинском затоне малыш провалился в погреб заброшенного дома на улице Береговой. К счастью, спасатели быстро приехали на помощь. Они расширили люк погреба и с помощью специального снаряжения аккуратно вытащили теленка», — сообщили в поисково-спасательной службе Тюменской области.

Известно, что здоровью теленка ничего е угрожает. Малыш в безопасности.

Ранее «Наш город» сообщал, что вечером в пятницу, 12 июля, на Тобольск обрушилась непогода. В некоторых районах города прошел ливень и выпал крупный град. Пострадали огороды тоболяков. Местные жители подсчитывают ущерб стихии.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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