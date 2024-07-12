Штормовой уик-энд: дожди и грозы будут бушевать в Тюмени три дня

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В Тюмени в последний рабочий день этой недели ожидаются кратковременные дожди в утренние часы, грозы в течение дня. Утром термометры покажут +19…+27, к полудню воздух прогреется до +27…+28, в ночные часы ожидается +18…+22. Ветер будет дуть со скоростью 2-2,9 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:01, закат в 21:26, продолжительность дня 17 часов 25 минут.
В Тобольске 12 июля синоптики обещают грозы и дожди в течение дня. В утренние часы температура воздуха составит +20…+26, днем термометры покажут +26…+27, к вечеру ожидается до +18…+21. Скорость ветра составит 1,8-2,4 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:42, закат в 21:23, продолжительность дня 17 часов 41 минута.
В Ишиме 12 июля ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь в утренние часы. Утром синоптики обещают +19…+28, в дневные часы температура воздуха поднимется до +28…+29, в вечернее время суток ожидается +17…+21. Ветер будет дуть со скоростью 2-2,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:53, закат в 21:03, продолжительность дня 17 часов 11 минут.