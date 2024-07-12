Штормовой уик-энд: дожди и грозы будут бушевать в Тюмени три дня

В Тюмени в последний рабочий день этой недели ожидаются кратковременные дожди в утренние часы, грозы в течение дня. Утром термометры покажут +19…+27, к полудню воздух прогреется до +27…+28, в ночные часы ожидается +18…+22. Ветер будет дуть со скоростью 2-2,9 м/с.