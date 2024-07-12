РЭО призвал компании прекратить запускать воздушные шары в небо

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, организация просит АКАР оказать ей поддержку в запрете таких рекламных акций, как запуск в небо воздушных шаров. Дело в том, что на состояние окружающей среды эти акции влияют крайне негативно. Воздушные шары практически не поддаются утилизации. В зависимости от материала, из которого они изготовлены, шары могут разлагаться от четырех до двухсот лет и все это время загрязнять почву и воду, причиняя вред живой природе. «Коммуникационные агентства могут сыграть здесь значимую роль. Во-первых, им следует перестать предлагать такой вид рекламной активности, во-вторых, стоит убеждать заказчика не использовать экологически вредный способ коммуникаций. Сегодня тренд — быть экологичным», — заключил глава РЭО.