РЭО призвал компании прекратить запускать воздушные шары в небо

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, организация просит АКАР оказать ей поддержку в запрете таких рекламных акций, как запуск в небо воздушных шаров. Дело в том, что на состояние окружающей среды эти акции влияют крайне негативно. Воздушные шары практически не поддаются утилизации. В зависимости от материала, из которого они изготовлены, шары могут разлагаться от четырех до двухсот лет и все это время загрязнять почву и воду, причиняя вред живой природе. «Коммуникационные агентства могут сыграть здесь значимую роль. Во-первых, им следует перестать предлагать такой вид рекламной активности, во-вторых, стоит убеждать заказчика не использовать экологически вредный способ коммуникаций. Сегодня тренд — быть экологичным», — заключил глава РЭО.
Как пишет newsnn.ru, России такие мероприятия ежегодно приводят к образованию многих тонн данного вида ТКО. Только в результате традиционных мероприятий с запуском шаров в небо на выпускных образуется свыше двух тысяч килограммов отходов.
В ряде отечественных компаний с начала года также были проведены подобные акции. В столичном ТЦ «Ривьера» 14 февраля праздновали День влюбленных, и в небо было выпущено 55 тысяч шаров. В результате этой акции в окружающую среду поступило от ста до двух с половиной сотен килограммов неперерабатываемых отходов. День влюбленных отметили подобным образом и в одном из новосибирских торговых центров. Сотрудники пермского ТЦ «Эспланада» в честь дня рождения комплекса выпустили в небо 10 тысяч шаров. В июле «Сбермаркет» («Купер») провел презентацию своего ребрендинга в трех российских городах, привлекая внимание граждан с помощью массовой раздачи фольгированных шаров.
По заявлению PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, необходимо привлечь внимание бизнес-сообщества к существующей проблеме, так как рекламные мероприятия являются второй по значимости причиной загрязнения шарами.
В письменном обращении к АКАР РЭО просит оказать воздействие на участников отрасли, повышая информированность о негативном влиянии этого типа маркетинговых мероприятий на природу. Также в АКАР могли бы рекомендовать ограничивать подобные акции. Такой шаг по запрету мероприятий, наносящих урон окружающей среде, станет значимым вкладом ассоциации в общее устойчивое будущее.