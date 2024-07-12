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РЭО призвал компании прекратить запускать воздушные шары в небо

РЭО призвал компании прекратить запускать воздушные шары в небо

12 июля 2024, 06:36
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) в письме обратился к Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). РЭО предлагает отказаться от запуска шаров во время маркетинговых акций, чтобы не причинять вред окружающей среде.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, организация просит АКАР оказать ей поддержку в запрете таких рекламных акций, как запуск в небо воздушных шаров. Дело в том, что на состояние окружающей среды эти акции влияют крайне негативно. Воздушные шары практически не поддаются утилизации. В зависимости от материала, из которого они изготовлены, шары могут разлагаться от четырех до двухсот лет и все это время загрязнять почву и воду, причиняя вред живой природе. «Коммуникационные агентства могут сыграть здесь значимую роль. Во-первых, им следует перестать предлагать такой вид рекламной активности, во-вторых, стоит убеждать заказчика не использовать экологически вредный способ коммуникаций. Сегодня тренд — быть экологичным», — заключил глава РЭО.

Как пишет newsnn.ru, России такие мероприятия ежегодно приводят к образованию многих тонн данного вида ТКО. Только в результате традиционных мероприятий с запуском шаров в небо на выпускных образуется свыше двух тысяч килограммов отходов.

В ряде отечественных компаний с начала года также были проведены подобные акции. В столичном ТЦ «Ривьера» 14 февраля праздновали День влюбленных, и в небо было выпущено 55 тысяч шаров. В результате этой акции в окружающую среду поступило от ста до двух с половиной сотен килограммов неперерабатываемых отходов. День влюбленных отметили подобным образом и в одном из новосибирских торговых центров. Сотрудники пермского ТЦ «Эспланада» в честь дня рождения комплекса выпустили в небо 10 тысяч шаров. В июле «Сбермаркет» («Купер») провел презентацию своего ребрендинга в трех российских городах, привлекая внимание граждан с помощью массовой раздачи фольгированных шаров.

По заявлению PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, необходимо привлечь внимание бизнес-сообщества к существующей проблеме, так как рекламные мероприятия являются второй по значимости причиной загрязнения шарами.

В письменном обращении к АКАР РЭО просит оказать воздействие на участников отрасли, повышая информированность о негативном влиянии этого типа маркетинговых мероприятий на природу. Также в АКАР могли бы рекомендовать ограничивать подобные акции. Такой шаг по запрету мероприятий, наносящих урон окружающей среде, станет значимым вкладом ассоциации в общее устойчивое будущее.

#Общество
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