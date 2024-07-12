МСП получили от госкомпаний заказов на 4 трлн рублей с начала года

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:46
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что по сравнению с первым полугодием 2023 года объем госзакупок у небольших компаний вырос на 1,6 триллиона рублей, что составляет 62%. Количество МСП-поставщиков увеличилось на 25 тысяч, или на 21%, пишет INTERFAX.RU.
Наибольший объем закупок у МСП был зафиксирован в Москве (1,67 трлн рублей), Санкт-Петербурге (387 млрд рублей), Татарстане (225 млрд рублей), а также в Московской и Свердловской областях (199 и 166 млрд рублей соответственно). Эти регионы также лидируют по приросту объемов закупок.
В первые шесть месяцев текущего года значительно выросло количество договоров на оказание посреднических услуг в сфере финансов и страхования (в 33 раза) и закупок у домашних хозяйств (в 21 раз). Услуги по уходу с обеспечением проживания стали востребованы почти в 16 раз больше. В числе лидеров также оказались услуги по трудоустройству и подбору персонала и строительные работы.
Крупнейшими заказчиками у малых и средних компаний стали РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк и «Россети Московский регион».
Напомним, что компании с госучастием обязаны совершать не менее 25% закупок у малого и среднего бизнеса в рамках ФЗ № 223-ФЗ. За выполнением этих обязательств следят Корпорация МСП и региональные власти. Объем закупок включен в показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным.