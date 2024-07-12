МСП получили от госкомпаний заказов на 4 трлн рублей с начала года

В первые шесть месяцев текущего года значительно выросло количество договоров на оказание посреднических услуг в сфере финансов и страхования (в 33 раза) и закупок у домашних хозяйств (в 21 раз). Услуги по уходу с обеспечением проживания стали востребованы почти в 16 раз больше. В числе лидеров также оказались услуги по трудоустройству и подбору персонала и строительные работы.