Ипотека под 20% выгоднее съема? В Тюмени покупка квартиры оказалась выгоднее аренды

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Тюмени уже практически не найти приличных квартир, которые можно снять менее, чем за 20 тысяч рублей. Цены на аренду растут каждый год и тем задают цены новостроек. Так, по итогам прошлого года, съем однокомнатной квартиры вырос на 21%, средняя стоимость сейчас составляет около 23 тысяч рублей. Двухкомнатные подорожали на 19%, теперь такую квартиру можно снять примерно за 30 тысяч рублей. Трехкомнатные стали дороже на 15,2% и в месяц арендодатели требуют по 37 тысяч рублей в среднем.
Причем, если посмотреть цены на порталах риелторов, то можно увидеть, что найти недорогую квартиру для съема будет проблематично. Вариантов стоимостью ниже 25 тысяч рублей на рынке крайне мало. К тому же стоит учитывать, что в эту стоимость зачастую не включена оплата коммунальных услуг и некоторая техника.
Получается, что съемщики средних квартир в Тюмени ежемесячно платят около 30 тысяч рублей. Однако уже через несколько месяцев эта сумма может вырасти до 35 тысяч рублей на фоне сезонности, а к 2025 году при сохранении процентной тенденции составит около 36 тысяч рублей.
«Если в прошлом году можно было ориентироваться на съем квартиры в районе 20 тысяч рублей и получить за эти деньги хорошее жилье, то сейчас такая сумма обычно соответствует квартире в старом доме или на окраине. Возможно частично будет отсутствовать техника», — рассказал специалист по аренде недвижимости Роман Фомин.
В тому же цены с высокой долей вероятности вырастут уже к сентябрю, когда арендой жилья будут активно интересоваться студенты.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Тюмени с учетом вторичного рынка составляет около 4,5 миллиона рублей. По такой цене также можно найти и «евродвушки». Безусловно, если у вас нет запасов для первоначального взноса в 50%, то выгода покупки недвижимости в моменте может оказаться сомнительной. Как подсчитали журналисты из newizv.ru, чтобы ежемесячный платеж по ипотеке действительно был примерно равен аренде, первоначальный взнос должен быть около 50%.
При таком раскладе, даже с ипотекой под 20% годовых без льготных программ, сумма ежемесячной выплаты будет сравнима с нынешней арендой трехкомнатной квартиры в Тюмени или стоимостью аренды двухкомнатной квартиры в следующем году при сохранении тенденции на удорожание.
Однако стоит учитывать, что, при оформлении ипотеки, ставка и выплата будут фиксированными, вас уже не заставят платить больше. А через 2 года стоимость аренды даже однокомнатной квартиры может сравняться с ежемесячной платой по ипотеке на имущество, которое перейдет в вашу собственность и откуда вас не выселят.
Однако стоит признать, что при отсутствии возможности внести первоначальный взнос в 50%, ипотеку будет сложно считать более выгодным вариантом по размеру ежемесячного платежа. В таком случае лучше ещё немного накопить.
Перед оформлением ипотеки стоит учесть, что Центробанк может снизить ставку и тогда уже оформленная сделка будет казаться невыгодной. Однако стоит помнить о том, что ипотеку можно рефинансировать. Есть в такой процедуре минус, выражающийся в оплате повторной оценки недвижимости, но зато вы уменьшите сумму переплаты.
Если же Центробанк ставку поднимает, то вы попросту можете радоваться тому, что успели воспользоваться более выгодными условиями.
Многие опасаются брать ипотеку, так как боятся потерять работу из-за чего выплаты по кредиту станут непосильными и квартиры мечты уйдет другим собственникам «с молотка». Однако на такой случай журналисты из newizv.ru придумали аж 4 плана действий.
Первый из них — использование подушки безопасности. Специалисты по финансовой грамотности постоянно говорят о необходимости откладывать деньги на случай форс-мажора. Желательно, чтобы отложенных средств хватило на 3-5 месяцев жизни, пока вы не найдете новую работу.
Еще один вариант — использование связей. Полезно иметь знакомых, которые смогут в случае ЧП устроить вас к себе в компанию. Также стоит найти увлечение, которое могло бы приносить дополнительный доход. Так при потере одной работы вы не лишитесь всего имеющегося заработка.
Есть и очевидный план — использование кредитных каникул или рефинансирование. И еще один радикальный вариант — продажа квартиры. Так вы сможете погасить долг, а на оставшиеся средства взять новый кредит, когда ситуация с работой наладится.