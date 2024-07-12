Ипотека под 20% выгоднее съема? В Тюмени покупка квартиры оказалась выгоднее аренды

В Тюмени уже практически не найти приличных квартир, которые можно снять менее, чем за 20 тысяч рублей. Цены на аренду растут каждый год и тем задают цены новостроек. Так, по итогам прошлого года, съем однокомнатной квартиры вырос на 21%, средняя стоимость сейчас составляет около 23 тысяч рублей. Двухкомнатные подорожали на 19%, теперь такую квартиру можно снять примерно за 30 тысяч рублей. Трехкомнатные стали дороже на 15,2% и в месяц арендодатели требуют по 37 тысяч рублей в среднем.