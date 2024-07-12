Где можно купаться в Тюмени в 2024 году: места, цены и развлечения

Первая — «Пруд Лесной». Это место удобно тем, что располагается в черте города и добраться туда можно достаточно быстро, в том числе и на городских автобусах. Вход на территории стоит 300 рублей для обычных гостей и 200 рублей для тех, у кого есть право на льготы. На этой базе можно отдохнуть в беседку или даже снять дом, но стоит учитывать, что даже простенькое пространство с крышей и лавочками будет стоить около 3 тысяч рублей. На территории можно поиграть в футбол, волейбол, погулять по веревочному парку или сыграть в пейнтбол.