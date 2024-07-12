Где можно купаться в Тюмени в 2024 году: места, цены и развлечения

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
На территории города располагается 39 водных объектов, однако их них для купания пригодны только 9. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проверяют состояние водоемов и выносят решение о допустимости купания в них.
Оценивается не только состав воды, но и качество дна. Запрет на купание в конкретном водоеме сигнализирует о том, что на месте есть риск получить травму, например, некоторые место особенно заросшие и человек может запутаться в водорослях. Также есть загрязненные территории, где на дне валяются куски арматуры или другие опасные предметы. Также надзорное ведомство оценивает качество воды на соответствие гигиеническим нормам, чтобы послу купания у людей не обнаружились различные заболевания или паразиты.
И так 30 водоемов города были признаны непригодными для купания и окунаться там в воду опасно для жизни. Но тогда где купаться в Тюмени 2024?
На главный летний вопрос тюменцев — «где можно купаться в Тюмени?» Роспотребнадзор отвечает списком из 9 локаций. В список вошли:
Список мест, где купание разрешено расстраивает многих тюменцев, ведь безопасными часто признаются места, расположенные на территориях без отдыха, санаториев или лагерей. А значит попасть бесплатно туда не получится? На деле закон запрещает ограничивать доступ горожан к водоемам даже если они находятся на территории отданной в аренду. Исключения водный кодекс указывает только для прудов.
«Доступ населения к озерам гарантирован каждому человеку законом. Но надо понимать что базы отдыха фактически берут плате не за купание в водоеме которых находится на их территории, а за пользование благами этой территории», — объясняет юрист Павел Шардин.
Фактически каждый человек может прийти и потребовать реализации своего законного права, а доступ к воде. Однако скорее всего не обойдется без участия сотрудников правоохранительных органов. А потому, решая, где купаться 2024, вы можете выбрать любой разрешенный водоем и далее решить, готовы вы платить за вход или будете с боем оттачивать свое право на бесплатное купание. Исключение — пруд «Лесной», там закон на стороне собственников базы.
Из списка разрешенных водоемов можно сразу сделать вывод, что половина списка недоступна, если вы не отдыхаете в детском лагере или в санатории. Для поездки на пляж с планами на купание остаются только варианты с базами отдыха и их всего 3.
Первая — «Пруд Лесной». Это место удобно тем, что располагается в черте города и добраться туда можно достаточно быстро, в том числе и на городских автобусах. Вход на территории стоит 300 рублей для обычных гостей и 200 рублей для тех, у кого есть право на льготы. На этой базе можно отдохнуть в беседку или даже снять дом, но стоит учитывать, что даже простенькое пространство с крышей и лавочками будет стоить около 3 тысяч рублей. На территории можно поиграть в футбол, волейбол, погулять по веревочному парку или сыграть в пейнтбол.
Второе место, где можно отдохнуть на пляже и безопасно искупаться, это база отдыха «Верхний бор». Добираться к этому месту более проблематично, даже, если вы на машине, то скорее всего придется простоять в пробке, так как база пользуется высоким спросом. Вход на территорию здесь составляет 400 рублей для взрослых, 210 рублей — для пенсионеров и детей до 14 лет. Для детей до 7 лет, инвалидов и ветеранов вход бесплатный. Беседка здесь обойдется в 5 тысяч рублей. Здесь также имеются кафе и собственный СПА-центр.
Также отдохнуть и освежиться можно на базе отдыха «Кулига Парк», стоимость входа — 250 рублей для взрослых и 150 рублей для детей до 14 лет. Дети до 3-х лет могут посещать пляж бесплатно. Стоимость беседок здесь стартует от 3 тысяч рублей. На территории организованы: кафе, аренда SUP-бордов и лодок, бунгало и шезлонги, пляжный волейбол.
Но также купаться разрешено в бассейнах. А с 2024 года на термальном курорте «ЛетоЛето» открыт бассейн, прямо под открытым небом. Чтобы отдохнуть и искупать там придется заплатить за вход 3700 по тарифу, подразумевающему отдых в СПА-зоне и 4500, если вы хотите отдохнуть еще и в аквапарке.
Однако есть в Тюмени и базы отдыха, на территории которых есть водоемы, но купание в них запрещено, а потому там можно только загорать и наслаждаться другими прелестями пляжного отдыха без купания.
Так на отдых на пляже «Боровое» придется потратить как минимум 200 рублей если вы без машины и 500 рублей за въезд авто. Еще одно место — база отдыха «Малибу». Стоимость посещения пляжа здесь — 100 рублей с человека, за въезд на автомобиле придется заплатить 400 рублей.
На территории базы «Куба» отдых на пляже обойдется в 100 рублей, въезд для легковых авто стоит от 400 до 1500 рублей, на мотоцикле — от 200 до 800 рублей. Клубный комплекс «Липовое» обозначил цену за вход в будни — 800 рублей, в выходные — 1200 рублей.
На фоне дефицита мест, где можно бюджетно устроить себе пляжный отдых, горожане активно требуют организовать в городе бесплатный пляж. Городские власти уже анонсировали появление такого места у озера Алебашево, которое планируют благоустроить и для плавания, однако пока точных сроков реализации этой идеи нет.