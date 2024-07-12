Диетолог Дианова назвала способы питаться находу и оставаться стройным человеком

Эксперт добавила, что также важно планирование питания. Оно должно быть полноценным, содержать белки, овощи, а также не стоит забывать про напитки. Кофе с собой не так страшно и отравиться от него невозможно, однако не следует везде употреблять газированные напитки, в крайнем случае можно переключиться на квас, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».