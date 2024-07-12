Диетолог Дианова назвала способы питаться находу и оставаться стройным человеком

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
По ее словам, если человек питается вне дома, ему необходимо руководствоваться так называемым принципом тарелки. Такой принцип не позволяет переесть и не дает переборщить с конкретным компонентом. Принцип тарелки следующий: половину тарелки занимают овощи и фрукты, четверть — белки, и еще одну четверть — углеводы.
Эксперт добавила, что также важно планирование питания. Оно должно быть полноценным, содержать белки, овощи, а также не стоит забывать про напитки. Кофе с собой не так страшно и отравиться от него невозможно, однако не следует везде употреблять газированные напитки, в крайнем случае можно переключиться на квас, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По ее мнению, в рабочее время следует устроить себе хотя бы два перекуса, которые должны содержать творог, банан, орехи, морковь, сельдерей и хумус, являющийся универсальным, сытным и полезным продуктом. Однако хлеб с ними сочетать не стоит и лучше заменить его на тонкие хлебцы.