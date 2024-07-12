Число авиаинцидентов выросло в Тюменской области

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За первое полугодие 2024 года в Тюменской области произошло 66 авиаинцидентов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации РБК Тюмень.
Авиаинцидент — это событие, связанное с эксплуатацией воздушного судна, которое создало угрозу его целостности или жизни людей на борту, но не закончилось происшествием. Это могут быть как небольшие неисправности, так и серьезные нарушения.
«Для анализа достигнутого в России уровня безопасности полетов коммерческой авиации проводится сравнение с данными Международной организации гражданской авиации. В этих целях используется такой относительный показатель, как число авиационных происшествий на миллион регулярных вылетов самолетов с максимальной взлетной массой свыше 5700 килограммов. Согласно полученным данным, Россия находится в общемировом тренде, не демонстрируя при этом отрицательной тенденции в обеспечении безопасности полетов», — отметили в Росавиации.
За 11 месяцев 2023 года в Тюменской области произошло 65 авиаинцидентов, что на 43% больше, по сравнению с 2022 годом. Тогда было выявлено 46 таких случаев.
Ранее «Наш город» писал, что самолет из Тюмени в Ереван вылетел с задержкой, сделал над аэропортом 14 кругов и приземлился обратно. Это было связано с неисправностью.