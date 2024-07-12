Аэротакси на водородном двигателе преодолело 842 километра без посадки

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
В компании считают, что данный результат более чем в 3 раза превышает возможности полетов на аккумуляторах и открывает новые перспективы для экологически чистой авиации. Об этом пишет newkhakasiya.online.
В Joby Aviation уточнили, что благодаря усовершенствованной системе заправки жидким водородом удалось обеспечить электроэнергией шесть винтов воздушного судна. При этом аппарат преодолел рекордное расстояние, выделяя в окружающую среду только водяной пар. После приземления в баке оставалось 10% топлива.
Таким образом, в перспективе компания ожидает увеличения дальности полета до 1500 километров.