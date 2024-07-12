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Modified Сегодня, 19:18

Updated Сегодня, 19:18

Аэротакси на водородном двигателе преодолело 842 километра без посадки

Аэротакси на водородном двигателе преодолело 842 километра без посадки

12 июля 2024, 19:16
Фото: Изображение Midjourney
Компания Joby Aviation информировала об успешном завершении первого беспосадочного перелета своего воздушного такси S4 eVTOL, использующего водородное топливо, на расстояние 842 км.

В компании считают, что данный результат более чем в 3 раза превышает возможности полетов на аккумуляторах и открывает новые перспективы для экологически чистой авиации. Об этом пишет newkhakasiya.online.

В Joby Aviation уточнили, что благодаря усовершенствованной системе заправки жидким водородом удалось обеспечить электроэнергией шесть винтов воздушного судна. При этом аппарат преодолел рекордное расстояние, выделяя в окружающую среду только водяной пар. После приземления в баке оставалось 10% топлива.

Таким образом, в перспективе компания ожидает увеличения дальности полета до 1500 километров.

#Общество
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