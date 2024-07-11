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Posted 11 июля, 13:20

Published 11 июля, 13:20

Modified Сегодня, 02:29

Updated Сегодня, 02:29

Земский фельдшер: молодая тюменка после медколледжа устроилась в сельский ФАП

Земский фельдшер: молодая тюменка после медколледжа устроилась в сельский ФАП

11 июля 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Программа «Земский фельдшер» распространяется на медиков, которые устраиваются на работу в небольшие населенные пункты. Благодаря таким энтузиастам в деревнях и селах появляются грамотные специалисты. Историю одной из участниц программы рассказали в региональном депздраве.
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

У Сабины Халитовой, фельдшера деревни Мотуши, все было в точности, но наоборот. Будучи еще абитуриенткой Сабина никогда не видела себя медицинским работником, именно поэтому ее путь к профессии был не близким. После окончания школы, выучилась на юриста. Были большие планы на будущее. Во время студенческой поры познакомилась с будущим мужем, после сыграли свадьбу и приехали в его родную деревню.

В деревне работы не нашлось по специальности, и по воле случая Сабина устроилась санитаркой в одну из городских больниц, чтобы работать посменно. Так, незаметно для себя проработала там больше года.

«Я совершенно по-другому увидела работу медиков. Одно дело приходить к ним на прием, и совершенно другое — работать с ними, видеть всю ситуацию изнутри. От страхов к тому времени не осталось и следа, зато появилось огромное желание стать фельшером и помогать людям. Это и есть осознанный выбор», — вспоминает Сабина.

Сабина поступила в Тобольский медицинский колледж, успешно его окончила, а когда вернулась в Мотуши, ее уже ждали небольшой модульный ФАП и население в количестве 460 человек. Вскоре после возвращения стала участницей региональной программы «Земский доктор», получила подъемные, которые вместе с мужем вложили в строительство своего дома.

На протяжении 4 лет Сабина заведует фельдшерско-акушерским пунктом и лечит своих односельчан, которые всегда с большой благодарностью покидают ФАП.

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