Земский фельдшер: молодая тюменка после медколледжа устроилась в сельский ФАП

У Сабины Халитовой, фельдшера деревни Мотуши, все было в точности, но наоборот. Будучи еще абитуриенткой Сабина никогда не видела себя медицинским работником, именно поэтому ее путь к профессии был не близким. После окончания школы, выучилась на юриста. Были большие планы на будущее. Во время студенческой поры познакомилась с будущим мужем, после сыграли свадьбу и приехали в его родную деревню.



В деревне работы не нашлось по специальности, и по воле случая Сабина устроилась санитаркой в одну из городских больниц, чтобы работать посменно. Так, незаметно для себя проработала там больше года.



«Я совершенно по-другому увидела работу медиков. Одно дело приходить к ним на прием, и совершенно другое — работать с ними, видеть всю ситуацию изнутри. От страхов к тому времени не осталось и следа, зато появилось огромное желание стать фельшером и помогать людям. Это и есть осознанный выбор», — вспоминает Сабина.



Сабина поступила в Тобольский медицинский колледж, успешно его окончила, а когда вернулась в Мотуши, ее уже ждали небольшой модульный ФАП и население в количестве 460 человек. Вскоре после возвращения стала участницей региональной программы «Земский доктор», получила подъемные, которые вместе с мужем вложили в строительство своего дома.



На протяжении 4 лет Сабина заведует фельдшерско-акушерским пунктом и лечит своих односельчан, которые всегда с большой благодарностью покидают ФАП.