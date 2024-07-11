«Все можно успеть за день»: турист из Тюмени рассказал о тонкостях отдыха в Адлере

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По словам Александра, люди идут купаться и в жару, и в дождь, а к обеду самые популярные пляжи заполнены туристами примерно на 70%. Но чаще всего ажиотажа нет — можно найти место и для своего коврика, и в VIP-зоне.
«Работают традиционные развлечения: „бананы“, катамараны, гидроциклы, детские аквагородки, другие водные забавы, аттракционы в городских парках. Их цена с прошлого года осталась практически без изменений. При желании и финансовых возможностях можно за день успеть посетить все виды пляжного отдыха», — рассказал тюменец 72.ru.
В этом году пляжных торговцев Александр не видел, поэтому он рекомендует брать воду и перекус с собой, иначе придется идти до кафе. Касаемо заведений и рынков — в этом году цены хоть и не намного, но выросли.
С поиском жилья у тюменца проблем не возникло, его можно найти как в отелях, так и в частном секторе. Объявления о свободных номерах висят на центральных улицах.
«На мой взгляд, отдых на курортах Краснодарского края остается любимым отпускным форматом у жителей нашей страны. Однако сказать, что большой поток отдыхающих вызывает какие-то проблемы, в частности в Адлере, не могу. Есть места и для пляжного отдыха, отдыха в городе, для экскурсий, варианты в поиске жилья — по предпочтениям и карману», — подытожил Александр.
Напоследок тюменец добавил, что вездесущие фотографы с животными никуда не пропали, снимки стоят от 300 рублей. Если все же есть желание сделать фото, то давать им крупные купюры мужчина не рекомендует, так как можно статься без сдачи.
Ранее «Наш город» писал, что житель Тюмени вступил в конфликт с охранником из-за газона на набережной. Мужчину возмутил тот факт, что его оттуда прогнали.