«Все можно успеть за день»: турист из Тюмени рассказал о тонкостях отдыха в Адлере

Турист из Тюмени рассказал об отдыхе в Адлере

Александр Зубарев проводит отпуск в Адлере второй год подряд. В прошлом году он вставал как можно раньше, чтобы занять место у моря, но в этом году с такой проблемой он не столкнулся.