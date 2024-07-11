Власти Тюменской области обсудили допмеры для обеспечения безопасности на дорогах

Сергей Шустов в числе основных мер, направленных на снижение количества и тяжести последствий ДТП, отметил дальнейшее развитие и усовершенствование систем видеонаблюдения на аварийно-опасных участках; продолжение плановой работы по ликвидации аварийно-опасных участков, устранению колейности, совершенствованию дорожной разметки, а также количества нарядов ДПС на наиболее загруженных участках автодорог и соблюдения подрядными организациями требований безопасности при проведении ремонта автодорог.