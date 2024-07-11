Власти Тюменской области обсудили допмеры для обеспечения безопасности на дорогах

Posted 11 июля, 12:18
Published 11 июля, 12:18
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
На 7 процентов снизилось количество случаев гибели людей в ДТП в Тюменской области в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Об этом доложил начальник Управления Госавтоинспекции по Тюменской области Андрей Миллер на заседании рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.
В числе основных причин ДТП с тяжкими последствиями на автотрассах федерального и регионального значения Андрей Миллер назвал превышение скорости, нарушение правил перестроения и обгона, выезд на полосу встречного движения, другие грубые нарушения ПДД.
В городах и других населенных пунктах региона в летнее время возрастает количество ДТП с участием мотоциклов, мопедов, велосипедов и средств индивидуальной мобильности.
«Наша совместная работа с правительством Тюменской области дает определенные результаты. Мы принимаем дополнительные меры для снижения аварийности на дорогах региона и уменьшения количества погибших в ДТП. Это наша общая основная задача», — отметил начальник Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Сергей Шустов в числе основных мер, направленных на снижение количества и тяжести последствий ДТП, отметил дальнейшее развитие и усовершенствование систем видеонаблюдения на аварийно-опасных участках; продолжение плановой работы по ликвидации аварийно-опасных участков, устранению колейности, совершенствованию дорожной разметки, а также количества нарядов ДПС на наиболее загруженных участках автодорог и соблюдения подрядными организациями требований безопасности при проведении ремонта автодорог.
«Уменьшение количества случаев гибели людей в ДТП — не повод расслабляться. Вместе с Госавтоинспекцией и дорожниками мы продолжим активную профилактическую работу, направленную на соблюдение правил движения и обеспечение безопасности движения на автомагистралях региона, улицах наших городов и сел», — подчеркнул заместитель губернатора.