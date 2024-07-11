В топ регионов по сокращению выброса вредных веществ вошла Тюменская область

Заметнее всего суммарные выбросы сократились в Ненецком АО — на 22,7%, Волгоградской области — на 15,9%, Ямало-Ненецком АО — на 14,5%, Курганской области — на 12,7%, Чувашии — на 12% и Кемеровской области — на 9,8%. Негативное воздействие на атмосферу усилилось в Калужской области — на 44,7%, Сахалинской области — на 28,4%, Марий Эл — на 23,7%, Республике Алтай — на 16,6%, Крыму — на 13,2% и Пензенской области — на 12,8%.