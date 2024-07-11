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Updated Сегодня, 02:25

В топ регионов по сокращению выброса вредных веществ вошла Тюменская область

В топ регионов по сокращению выброса вредных веществ вошла Тюменская область

11 июля 2024, 02:23
Фото: Изображение Midjourney
Суммарные выбросы от предприятий и транспорта сократились на 6,7%. Несмотря на это, их количество нельзя назвать низким.

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по сокращению выброса вредных веществ. Общие выбросы от транспорта и предприятий сократились на 6,7%, сообщили аналитики FinExpertiza.

В 2022 году количество вредных выбросов в регионе составляло 211 тысяч тонн, в 2023 году оно снизилось до 197 тысяч тонн. В общей массе выброса вредных веществ доля транспорта составляет 24%.

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«В 2023 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22 миллиона тонн загрязняющих веществ — это на 1%, или на 229,2 тысячи тонн меньше, чем в 2022 году. Сокращение эмиссии загрязняющих веществ коснулось как предприятий, так и транспорта, в результате чего был достигнут рекордный минимум по выбросам за последние 5 лет», — отметили аналитики.

Заметнее всего суммарные выбросы сократились в Ненецком АО — на 22,7%, Волгоградской области — на 15,9%, Ямало-Ненецком АО — на 14,5%, Курганской области — на 12,7%, Чувашии — на 12% и Кемеровской области — на 9,8%. Негативное воздействие на атмосферу усилилось в Калужской области — на 44,7%, Сахалинской области — на 28,4%, Марий Эл — на 23,7%, Республике Алтай — на 16,6%, Крыму — на 13,2% и Пензенской области — на 12,8%.

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