В российском регионе полицейские пришли к с обыском к мужчине из-за подарка девушки

В Кузбассе нашли и наказали злоумышленницу, которая сделала подарок за чужой счет. По данным дела, в начале декабря прошлого года 18-летняя мариинка пришла в ночной клуб с подругами и заметила на соседнем столике смартфон. Рядом никого из людей не было, и злоумышленница забрала девайс себе, пишет vse42.ru.