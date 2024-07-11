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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

В российском регионе полицейские пришли к с обыском к мужчине из-за подарка девушки

11 июля 2024, 05:09
Юная жительница Кузбасса сделала подарок другу и пожалела, так как ей заинтересовались блюстители порядка.

В Кузбассе нашли и наказали злоумышленницу, которая сделала подарок за чужой счет. По данным дела, в начале декабря прошлого года 18-летняя мариинка пришла в ночной клуб с подругами и заметила на соседнем столике смартфон. Рядом никого из людей не было, и злоумышленница забрала девайс себе, пишет vse42.ru.

По дороге домой девушка выбросила симку, а телефон затем перепрошила и сбросила до заводских настроек. Впоследствии этот Xiaomi Redmi Note 10 Pro подарила другу на Новый год.

На какое-то время тусовщица забыла о краже, однако перед Международным женским днем домой к парню внезапно заявились полицейские с обыском.

— Присутствующим в доме, среди которых находилась и похитившая телефон девушка, было предложено выложить на стол мобильные телефоны, одним из которых оказался и похищенный смартфон. Владелец смартфона сообщил, что это подарок его подруги, — сказали в Мариинском горсуде.

После этого воровка во всем созналась и раскаялась.

Суд назначил ей полгода исправительных работ, причем условно

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