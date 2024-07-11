В российском регионе полицейские пришли к с обыском к мужчине из-за подарка девушки

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Кузбассе нашли и наказали злоумышленницу, которая сделала подарок за чужой счет. По данным дела, в начале декабря прошлого года 18-летняя мариинка пришла в ночной клуб с подругами и заметила на соседнем столике смартфон. Рядом никого из людей не было, и злоумышленница забрала девайс себе, пишет vse42.ru.
По дороге домой девушка выбросила симку, а телефон затем перепрошила и сбросила до заводских настроек. Впоследствии этот Xiaomi Redmi Note 10 Pro подарила другу на Новый год.
На какое-то время тусовщица забыла о краже, однако перед Международным женским днем домой к парню внезапно заявились полицейские с обыском.
— Присутствующим в доме, среди которых находилась и похитившая телефон девушка, было предложено выложить на стол мобильные телефоны, одним из которых оказался и похищенный смартфон. Владелец смартфона сообщил, что это подарок его подруги, — сказали в Мариинском горсуде.
После этого воровка во всем созналась и раскаялась.
Суд назначил ей полгода исправительных работ, причем условно