В магазины «Жизньмарт» в Тюмени поставляли опасные блюда

Ранее «Наш Город» писал, что в мае в Екатеринбурге были зарегистрированы случаи массового отравления готовой продукцией из магазинов «Жизньмарт». В Тюмени случаев отравлений зафиксировано не было, но с прилавков торговых точек пропали шаурма и драники.