В магазины «Жизньмарт» в Тюмени поставляли опасные блюда

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По данным ведомства, в связи с выявленными нарушениями санитарных правил, работа двух предприятий по производству пищевой продукции временно приостановлена — проверенная продукция могла причинить вред жизни и здоровью потребителям.
«Районными судами Тюменской области ИП Ющенко С. В. и ИП Селиванова С. Л. признаны виновными в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности ИП Селивановой С. Л. сроком на 30 суток, деятельности ИП Ющенко С. В. сроком на 60 суток», — пояснили в Роспотребдназоре.
Еще один предприниматель, ИП Малютин А.Е. за нарушения санитарных правил получил уведомление о составлении протокола об административном правонарушении. Ему грозит штраф.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае в Екатеринбурге были зарегистрированы случаи массового отравления готовой продукцией из магазинов «Жизньмарт». В Тюмени случаев отравлений зафиксировано не было, но с прилавков торговых точек пропали шаурма и драники.