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Тюменских поставщиков «Жизньмарта» уличили в нарушении санитарных норм

В магазины «Жизньмарт» в Тюмени поставляли опасные блюда

11 июля 2024, 08:19
Фото: 1MI

Тюменских поставщиков «Жизньмарта» уличили в нарушении санитарных норм

Поставщиков продукции в тюменские магазины «Жизньмарт» уличили в грубых нарушениях санитарных правил. Предприниматели не соблюдали технологии приготовления, сроки и условия хранения готовой продукции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По данным ведомства, в связи с выявленными нарушениями санитарных правил, работа двух предприятий по производству пищевой продукции временно приостановлена — проверенная продукция могла причинить вред жизни и здоровью потребителям.

«Районными судами Тюменской области ИП Ющенко С. В. и ИП Селиванова С. Л. признаны виновными в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности ИП Селивановой С. Л. сроком на 30 суток, деятельности ИП Ющенко С. В. сроком на 60 суток», — пояснили в Роспотребдназоре.

Еще один предприниматель, ИП Малютин А.Е. за нарушения санитарных правил получил уведомление о составлении протокола об административном правонарушении. Ему грозит штраф.

Ранее «Наш Город» писал, что в мае в Екатеринбурге были зарегистрированы случаи массового отравления готовой продукцией из магазинов «Жизньмарт». В Тюмени случаев отравлений зафиксировано не было, но с прилавков торговых точек пропали шаурма и драники.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Роспотребнадзор#Продукты
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