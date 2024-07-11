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Updated Сегодня, 03:25

Уровень федеральной трассы Тюмень — Омск поднимут на два метра

Уровень федеральной трассы Тюмень — Омск поднимут на два метра

11 июля 2024, 03:23
Фото: 1MI
Такую задачу озвучил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин в ходе совещания с членами правительства и президентом Путиным.

По его словам, данная мера необходима для защиты трассы в период паводков.

«В этом году в период половодья в Тюменской области в были проведены оперативные мероприятия по защите автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе. Проезд по федеральной трассе оставался открыт. Но следует принять необходимые действия, а именно поднять уровень автомобильной дороги на два метра», — сообщил Файзуллин.

Напомним, в период паводка-2024 на участке федеральной трассы Тюмень — Омск был введен реверс. Действовал запрет на проезд грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров. Частично автодорогу перекрывали из-за проведения работ по укреплению дамбы.

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