Уровень федеральной трассы Тюмень — Омск поднимут на два метра

Напомним, в период паводка-2024 на участке федеральной трассы Тюмень — Омск был введен реверс. Действовал запрет на проезд грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 метров. Частично автодорогу перекрывали из-за проведения работ по укреплению дамбы.