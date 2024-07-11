Тысячи тюменцев объединила акция «Вода России»

Акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Инициатива призвана не только очистить берега рек и озер от загрязнений, но и обратить внимание общественности на важность бережного отношения к природе и ее ресурсам.