Тысячи тюменцев объединила акция «Вода России»

Posted 11 июля, 12:16
Published 11 июля, 12:16
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Данный проект направлен на очистку берегов водных объектов страны. В рамках акции в Тюменской области в первом полугодии было проведено:
— более 200 мероприятий;
— очищено 185 километров берегов;
— собрано свыше 700 кубометров отходов.
Акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Инициатива призвана не только очистить берега рек и озер от загрязнений, но и обратить внимание общественности на важность бережного отношения к природе и ее ресурсам.
Напоминаем, что акция «Вода России» проводится до октября 2024 года включительно.
Чтобы принять участие в мероприятии, для этого нужно обратиться к специалистам Департамента по телефонам: (3452) 42-63-20, 42-63-47 или выбрать подходящее мероприятие на Геопортале Тюменской области.