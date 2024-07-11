Тульские нейрохирурги спасли жизнь 30-летнему ныряльщику с переломом позвоночника

Бригада скорой помощи доставила пациента в больницу, ему был диагностирован перелом позвоночника со сдавлением и смещение спинного мозга. Нейрохирурги провели сложную операцию на шее, во время которой удалили поврежденный позвонок, заменили его костью из таза и зафиксировали пластиной.