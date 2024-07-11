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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Тульские нейрохирурги спасли жизнь 30-летнему ныряльщику с переломом позвоночника

11 июля 2024, 17:28
Нейрохирурги тульской городской больницы скорой помощи имени Д. Я. Ваныкина спасли жизнь 30-летнему мужчине, получившему серьезную травму во время купания. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Мужчина купался в озере, нырнул и ударился головой о дно. После удара у него заболела шея, а из-за онемения рук и ног пострадавший начал захлебываться. Об этом пишет tsn24.ru.

Бригада скорой помощи доставила пациента в больницу, ему был диагностирован перелом позвоночника со сдавлением и смещение спинного мозга. Нейрохирурги провели сложную операцию на шее, во время которой удалили поврежденный позвонок, заменили его костью из таза и зафиксировали пластиной.

В минздраве рассказали, что операция прошла успешно. Через неделю после вмешательства состояние пациента стабилизировалось и его выписали домой.

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