Такси vs каршеринг. Как быстрее и выгоднее передвигаться во Тюмени?

Однако выйти у нужного места и бросить машину где попало в это случае не получится. А потому придется заморачиваться с парковкой. да и при бронировании машины идти до нее придется самостоятельно, а доступные авто не всегда располагаются в непосредственной близости. К тому же сервисы не разрешат вам увезти машину далеко от города, у каждого сервиса есть свой радиус действия и некоторые направления иногда вовсе закрывают для клиентов. Так однажды пользователям не позволяли ездить на базу отдыха «Верхний бор». А потому у пользования каршерингом есть и минусы: