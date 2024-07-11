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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Как быстрее и выгоднее передвигаться во Тюмени?

Такси vs каршеринг. Как быстрее и выгоднее передвигаться во Тюмени?

11 июля 2024, 11:49
Фото: 1MI
Как быстрее и выгоднее передвигаться во Тюмени?

Эксперты подсчитали, на чем выгоднее передвигаться по Тюмени

Машины стабильно дорожают и все больше тюменцев отказываются от личных автомобилей в пользу альтернативных способов передвижения. Особой популярностью в городе пользуются сервисы такси и каршеринг. Какой из этих вариантов выгоднее?

Поездки на такси

Чтобы более объективно сравнить два способа передвижения по городе на «чужом» автомобиле, мы будем брать среднюю стоимость поездки. Так как за один и тот же маршрут в зависимости от дня недели, времени суток, погоды и других факторов, сервисы такси просят разную стоимость. Однако стоит учитывать тот факт, что

Однако средний чек поездки на Такси в Тюмени сейчас составляет 350 рублей. За эту сумму вам не придется искать парковочное место и нервничать находясь за рулем. К плюсам передвижения на такси также можно отнести:

  • Комфортная и быстрая подача автомобиля;
  • Возможность заняться личными делами во время поездки;
  • Отсутствие необходимости искать парковочное место;
  • Нет необходимости заправлять автомобиль самостоятельно.

Однако стоит учитывать, что не всегда таксисты охотно берут заказы на дальние расстояния и уж тем более они могут отказать в нескольких незапланированных остановках по маршруту. Да и не каждый водитель предложит вам включить свою музыку и создать в салоне желаемую атмосферу. Вдобавок к минусам можно отнести:

  • Возможная длительная подача автомобиля и отказ водителя от поездки;
  • Не всегда можно построить маршрут с несколькими точками для остановки, во всяком случае обойдется это в копеечку;
  • Иногда придется слушать музыку водителя, которая может быть вам не по вкусу;
  • Высокие цены в определенные периоды.

Пользование каршерингом

Обладатели водительских прав могут в сервисах по аренду автомобиля выбрать себе машину любого класса, цены варьируются от 8 до 35 рублей и зависят от категории автомобиля и выбранного тарифа. В среднем поездка на обычной машине стоит 10 рублей за минуту в момент движения и по 2-3 рубля за стоянку. Система достаточно сложная, но к ней можно привыкнуть. Практика показывает, что примерно за получасовую поездку по городу — от центра до окраины, придется заплатить около 250 рублей. Активный пользователь сервисов каршеринга рассказал, что чаще всего цена не зависит от погодных условий.

«В 250-300 рублей на шеринге можно уложить поездку на работу и по делам. Вдобавок во время стоянки тариф сниженный. Если нужно заехать по пути в несколько точек, то вариант отличный. Нужны только водительские права, без них в приложении не зарегистрируют даже», — рассказал «Нашему городу» водитель Андрей Бобаков.

Также шеринговых автомобиль позволяет вам включить в салоне любую музыку, настроить кресло, так как вам комфортно и получать удовольствие от вождения автомобиля, который вы оставите не парковке и забудете о нем. Также к плюсам шеринга можно отнести:

  • Стабильность ценовой политики;
  • Возможность выбора автомобиля;
  • Самостоятельное планирование маршрута;
  • Нет необходимости ждать подачи машины.

Однако выйти у нужного места и бросить машину где попало в это случае не получится. А потому придется заморачиваться с парковкой. да и при бронировании машины идти до нее придется самостоятельно, а доступные авто не всегда располагаются в непосредственной близости. К тому же сервисы не разрешат вам увезти машину далеко от города, у каждого сервиса есть свой радиус действия и некоторые направления иногда вовсе закрывают для клиентов. Так однажды пользователям не позволяли ездить на базу отдыха «Верхний бор». А потому у пользования каршерингом есть и минусы:

  • Необходимость самостоятельно найти авто;
  • Поиск парковочного места;
  • Необходимость заправлять машину самостоятельно;
  • Возможность «потерять» деньги, стоя в пробке.

Итоговые подсчеты

В итоге поездки на каршеринге оказываются дешевле поездок на такси. Огромным плюсом является фиксированность цены. В любое время суток и даже в неприятную погоду вам не придется платить больше. Однако по уровню комфорта каршеринг может проигрывать такси, если вы не получаете удовольствия от вождения и не стремитесь ездить за рулем.

Отметим, что каршеринг считают одним из самых недооцененный способов передвижения по городу. Многие бояться брать машину в аренду, так как не знают механизма работы сервиса, однако практика показывает, что одной практики будет достаточно, чтобы понять, как эта система работает. И тогда вы сможете убедиться в том, какой вариант подходит вам больше.

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