Самокатчиков и велосипедистов Тюмени взяли на контроль

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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В областном центре рейд проходит на центральных улицах города. В частности, перекрестках Республики — Ленина, Харьковской — Мельникайте, Герцена-Мориса Тореза (район ТЦ «Галерея Вояж»), Монтажников — Широтной, Республики — 8 Марта и на улице Республики, 142.
По данным Госавтоинспекции Тюменской области, к административной ответственности уже привлечены 24-летний самокатчик и 39-летний велосипедист. Оба они пересекли проезжую часть по пешеходному переходу предварительно не спешившись.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число ДТП со смертельным исходом. За первое полугодие 2024 года на дорогах региона произошло на 7% меньше смертельных аварий, чем за аналогичный период 2023 года.