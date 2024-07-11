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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Самокатчиков и велосипедистов Тюмени взяли на контроль

Самокатчиков и велосипедистов Тюмени взяли на контроль

11 июля 2024, 07:34
Фото: ГАИ ТО
В Тюменской области сегодня проходят профилактические мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения велосипедистами и самокатчиками.

В областном центре рейд проходит на центральных улицах города. В частности, перекрестках Республики — Ленина, Харьковской — Мельникайте, Герцена-Мориса Тореза (район ТЦ «Галерея Вояж»), Монтажников — Широтной, Республики — 8 Марта и на улице Республики, 142.

Фото: ГАИ ТО

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, к административной ответственности уже привлечены 24-летний самокатчик и 39-летний велосипедист. Оба они пересекли проезжую часть по пешеходному переходу предварительно не спешившись.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократилось число ДТП со смертельным исходом. За первое полугодие 2024 года на дорогах региона произошло на 7% меньше смертельных аварий, чем за аналогичный период 2023 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ПДД#Нарушения ПДД#Велосипедисты#Рейды#Электросамокаты
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