«Променять на море?»: квартиры в Турции и Египте продаются по цене тюменской однушки

Куда дешевле — за 3.2 миллиона рублей, можно купить квартиру в центре турецкой Алании. Мало того, что у нее и площадь больше — 68 квадратных метров, так еще и на нижнем этаже есть два бассейна и сауна. Единственный минус — нет техники и мебели.