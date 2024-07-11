«Променять на море?»: квартиры в Турции и Египте продаются по цене тюменской однушки

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Сейчас средняя стоимость квадратного метра в Тюмени составляет 132.3 тысячи рублей. Даже самая дешевая недвижимость обойдется минимум в 95 тысяч за «квадрат».
Например, однушка на Маршала Захарова при площади 33.6 квадратных метра стоит 4.3 миллиона рублей. Но нужно учесть, что ремонт в квартире далеко не евро, а до центра города нужно ехать 11 километров.
Куда дешевле — за 3.2 миллиона рублей, можно купить квартиру в центре турецкой Алании. Мало того, что у нее и площадь больше — 68 квадратных метров, так еще и на нижнем этаже есть два бассейна и сауна. Единственный минус — нет техники и мебели.
«Центральные улицы, рестораны, кафе и пляжи. Набережная района предлагает множество развлечений, включая бесплатные тренажеры, водные аттракционы и велосипедные дорожки вдоль Средиземного моря», — указано в описании на Авито.
Еще дешевле — за 2.8 миллиона, можно купить трехкомнатную квартиру в Хургаде. Ее площадь составляет 69 квадратных метров, во дворе дома тоже есть бассейн.
Эту квартиру продают вместе с мебелью и новой бытовой техникой — от холодильника до утюга. Возле дома есть магазины и рестораны, а до пляжа идти всего 10 минут.
За 3.6 миллиона рублей можно купить двухкомнатную квартиру в ЖК в Таиланде. В квартире площадью 33 квадратных метра есть вся мебель и техника.
«Рядом с комплексом есть вce необходимое для комфортного проживания. Многочисленные магазины, кафе, рестораны, аквапарк, яхт-клуб, гольф-клуб, смотровая площадка, парк для отдыха, спортивные площадки и многое другое. В доме есть бассейн, место для отдыха, для загара, лифт, круглосуточное видеонаблюдение, охрана, подземную парковка», — говорится в описании.
Ранее «Наш город» писал, что загородные дома в Тюменской области подорожали за пять лет на 65%. Средняя стоимость загородной недвижимости достигла 9.9 миллиона рублей.