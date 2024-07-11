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Тюменским водителям рекомендуют отложить поездки по автодороге Тюмень — Омск

Ожидается аномальная жара: тюменским водителям рекомендуют отложить поездки

11 июля 2024, 05:53
Фото: 1MI

Тюменским водителям рекомендуют отложить поездки по автодороге Тюмень — Омск

Предостережение для автовладельцев, планирующих путешествия по федеральной трассе Тюмень — Омск, опубликовала Госавтоинспекция Тюменской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области рекомендуют отказаться от поездок на длинные расстояния пожилым, людям с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Водителям следует чаще отдыхать, соблюдать питьевой режим», — отметили в ГАИ.

Отметим, сегодня на территории Тюменской области ожидается повышение температуры воздуха до +30…+31. На трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск местами воздух прогреется до +32. Кроме того, в течение дня в регионе местами пройдут грозы, ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.

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По данным метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в пятницу, 12 июля, в Тюменской области пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем температура воздуха составит +24…+29, в темное время суток ожидается +12…+17, ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с с порывами до 17 м/с.

В субботу, 13 июля, на территории тюменского региона ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, +11…+16 в вечерние и ночные часы, +23…+28 днем, местами +18….+23.

Ранее «Наш Город» писал, что участок автодороги Тюмень — Омск в Абатском районе поднимут в перспективе на 2 метра для защиты федеральной трассы от подтопления в период половодья.

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