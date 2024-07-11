Ожидается аномальная жара: тюменским водителям рекомендуют отложить поездки

Отметим, сегодня на территории Тюменской области ожидается повышение температуры воздуха до +30…+31. На трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск местами воздух прогреется до +32. Кроме того, в течение дня в регионе местами пройдут грозы, ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.