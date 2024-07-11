На Тюмень надвигаются штормовой ветер и грозы

В Тюмени 11 июля ожидается облачная с прояснениями погода, дожди во второй половине дня. Утром температура воздуха составит +26…+28, к полудню воздух прогреется до +29…+30, в ночные часы ожидается +17…+23. Ветер будет дуть со скоростью 1,7-3,7 м/с.