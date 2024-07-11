На Тюмень надвигаются штормовой ветер и грозы

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В Тюмени 11 июля ожидается облачная с прояснениями погода, дожди во второй половине дня. Утром температура воздуха составит +26…+28, к полудню воздух прогреется до +29…+30, в ночные часы ожидается +17…+23. Ветер будет дуть со скоростью 1,7-3,7 м/с.
УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:00, закат в 21:27, продолжительность дня 17 часов 27 минут.
В Тобольске 11 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь в дневные и вечерние часы. Утром термометры покажут +21…+29, днем температура воздуха составит +30…+31, в темное время суток похолодает до +18…+23. Скорость ветра составит 1,5-3,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:41, закат в 21:25, продолжительность дня 17 часов 44 минуты.
В Ишиме 11 июля ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и грозы в течение дня. Утром термометры покажут +20…+28, в дневные часы воздух прогреется до +27…+29, ночью температура воздуха составит +17…+21. Ветер будет дуть со скоростью 2,9-3,3 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:52, закат в 21:04, продолжительность дня 17 часов 12 минут.