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В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

На Тюмень надвигаются штормовой ветер и грозы

11 июля 2024, 01:01
Фото: 1MI

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В четверг, 11 июля, в Тюменской области синоптики прогнозируют жаркую и дождливую погоду. Днем столбики термометров поднимутся до +28…+31, в ночные часы покажут +12…+17. Местами пройдут грозы, скорость ветра составит 7-12 м/с, с порывами до 17 м/с.

В Тюмени 11 июля ожидается облачная с прояснениями погода, дожди во второй половине дня. Утром температура воздуха составит +26…+28, к полудню воздух прогреется до +29…+30, в ночные часы ожидается +17…+23. Ветер будет дуть со скоростью 1,7-3,7 м/с.

УФ-индекс 6 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 4:00, закат в 21:27, продолжительность дня 17 часов 27 минут.

В Тобольске 11 июля ожидается переменная облачность, кратковременный дождь в дневные и вечерние часы. Утром термометры покажут +21…+29, днем температура воздуха составит +30…+31, в темное время суток похолодает до +18…+23. Скорость ветра составит 1,5-3,5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:41, закат в 21:25, продолжительность дня 17 часов 44 минуты.

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В Ишиме 11 июля ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди и грозы в течение дня. Утром термометры покажут +20…+28, в дневные часы воздух прогреется до +27…+29, ночью температура воздуха составит +17…+21. Ветер будет дуть со скоростью 2,9-3,3 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле неустойчивое. Восход в 3:52, закат в 21:04, продолжительность дня 17 часов 12 минут.

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