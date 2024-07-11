Музыкант с мировым именем даст концерт в тюменском баре

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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В Тюмени выступит известный музыкант Dibidabo. Концерт артиста из Санкт-Петербурга пройдет в «Detail.Bar» 13 июля, указано на сайте «Яндекс Афиши».
«Dibidabo делает самые запоминающиеся выступления, на которых всегда Sold Out. Он гастролирует в США, Мексику, Марокко, Турцию, Таиланд, Индонезию. Его звук — это Electronica, Organic, Melodic, Downtempo. В своих выступлениях он играет преимущественно собственную музыку, переплетая мелодии этно-ритмов и сильного грува», — указано в описании мероприятия.
На данный момент стоимость входного билета составляет тысячу рублей. Однако на сайте уточняется, что завтра, 12 июля, цена вырастет до 1200 рублей.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступит Елена Ваенга. Стоимость билетов на ее концерт достигает 10 тысяч рублей.