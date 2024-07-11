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Published Сегодня, 07:41

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Updated Сегодня, 07:43

Музыкант с мировым именем даст концерт в тюменском баре

Музыкант с мировым именем даст концерт в тюменском баре

11 июля 2024, 07:41
Фото: 1MI
Артист родился в России, но часто выступает в США, Марокко, Турции и других странах. Еще большую популярность он приобрел после выступления на фестивале Burning Man.

В Тюмени выступит известный музыкант Dibidabo. Концерт артиста из Санкт-Петербурга пройдет в «Detail.Bar» 13 июля, указано на сайте «Яндекс Афиши».

«Dibidabo делает самые запоминающиеся выступления, на которых всегда Sold Out. Он гастролирует в США, Мексику, Марокко, Турцию, Таиланд, Индонезию. Его звук — это Electronica, Organic, Melodic, Downtempo. В своих выступлениях он играет преимущественно собственную музыку, переплетая мелодии этно-ритмов и сильного грува», — указано в описании мероприятия.
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На данный момент стоимость входного билета составляет тысячу рублей. Однако на сайте уточняется, что завтра, 12 июля, цена вырастет до 1200 рублей.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выступит Елена Ваенга. Стоимость билетов на ее концерт достигает 10 тысяч рублей.

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