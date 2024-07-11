Когда и как правильно есть фрукты

После приема основной еды следует подождать хотя бы пару часов, а лучше — от 2 до 5 часов, чтобы пища смогла перевариться, только после этого можно наслаждаться любыми фруктами. Количество часов здесь будет зависеть от того, какую еду вы съели, если это было жирное мясо с гарниром, то подождать придется подольше, а если легкая пища, например, креветки с салатом, то достаточно всего пары часов.