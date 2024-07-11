Когда и как правильно есть фрукты

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Несмотря на это, не все знают, когда и как правильно следует есть фрукты, чтобы не навредить своему пищеварению. Об этом узнала Общественная служба новостей.
Как правило, люди привыкли, что фрукты — это сладкий десерт, который можно есть после сытного обеда или завтрака. Однако таким образом употреблять фрукты неправильно, ведь пользы от этого будет совсем мало, скорее можно навредить своему организму.
Считается, что яблоки, бананы, персики и т. д., съеденные после полноценного обеда, будут соприкасаться с пищей, перевариваясь вместе, начнут бродить и закисать. В результате человек получит дискомфорт в желудке, неприятные ощущения, вздутие живота и другие болезненные симптомы.
После приема основной еды следует подождать хотя бы пару часов, а лучше — от 2 до 5 часов, чтобы пища смогла перевариться, только после этого можно наслаждаться любыми фруктами. Количество часов здесь будет зависеть от того, какую еду вы съели, если это было жирное мясо с гарниром, то подождать придется подольше, а если легкая пища, например, креветки с салатом, то достаточно всего пары часов.
Самое подходящее время для приема фруктов — это завтрак, до обеда и в перерывах между едой. Так можно получить максимум пользы и витаминов, а также не навредить своему пищеварению. Считается, что любой прием еды лучше начинать с фруктов. Если проснувшись на голодный желудок, выпить стакан воды, спустя 15–20 минут съесть фрукт, а только потом, через полчаса полноценно позавтракать, то можно снизить вес и получить максимум витаминов, которые полноценно усвоятся организмом.