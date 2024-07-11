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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Когда и как правильно есть фрукты

Когда и как правильно есть фрукты

11 июля 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney
Ученые пришли к выводу, что древние люди питались в основном фруктами, поэтому наш организм изначально очень хорошо приспособлен к такой еде.

Несмотря на это, не все знают, когда и как правильно следует есть фрукты, чтобы не навредить своему пищеварению. Об этом узнала Общественная служба новостей.

Когда лучше есть фрукты

Как правило, люди привыкли, что фрукты — это сладкий десерт, который можно есть после сытного обеда или завтрака. Однако таким образом употреблять фрукты неправильно, ведь пользы от этого будет совсем мало, скорее можно навредить своему организму.

Считается, что яблоки, бананы, персики и т. д., съеденные после полноценного обеда, будут соприкасаться с пищей, перевариваясь вместе, начнут бродить и закисать. В результате человек получит дискомфорт в желудке, неприятные ощущения, вздутие живота и другие болезненные симптомы.

После приема основной еды следует подождать хотя бы пару часов, а лучше — от 2 до 5 часов, чтобы пища смогла перевариться, только после этого можно наслаждаться любыми фруктами. Количество часов здесь будет зависеть от того, какую еду вы съели, если это было жирное мясо с гарниром, то подождать придется подольше, а если легкая пища, например, креветки с салатом, то достаточно всего пары часов.

Самое подходящее время для приема фруктов — это завтрак, до обеда и в перерывах между едой. Так можно получить максимум пользы и витаминов, а также не навредить своему пищеварению. Считается, что любой прием еды лучше начинать с фруктов. Если проснувшись на голодный желудок, выпить стакан воды, спустя 15–20 минут съесть фрукт, а только потом, через полчаса полноценно позавтракать, то можно снизить вес и получить максимум витаминов, которые полноценно усвоятся организмом.

Полезные советы при употреблении фруктов

  • Вредно — съесть фрукты после еды на полный желудок. Лучше употреблять яблоки, груши, сливы, бананы и т. д. до еды, причем в любое время суток.
  • После того как вы перекусили фруктами, подождите не менее 30 минут, только после этого можно съесть что-нибудь еще.
  • Специалисты советуют употреблять фрукты в первой половине дня, так как они будут плавно повышать уровень сахара в крови и тем самым «разбудят» пищеварительную систему после ночного сна.
  • Не сочетайте фрукты со сложно перевариваемыми продуктами.
  • После ужина или просто на ночь не стоит есть бананы и авокадо, так как данные продукты являются тяжелыми для пищеварения. Чтобы не нагружать желудок, рекомендуется съедать авокадо или бананы с утра или после обеда, в качестве полдника. В этом случае пищеварительная система справится с нагрузкой, и при этом у нее будет достаточно времени на переваривание продуктов.
  • Если вы выбираете между замороженными, консервированными и свежими фруктами, то, конечно, стоит выбрать последний вариант. Обработанные плоды содержат много сахара, а также очень часто — консерванты и химические добавки, при этом практически полностью теряя свои полезные свойства и витамины.
  • Важно помнить, что фрукты стоит есть умеренно и не переедать. К примеру, употреблять много яблок вредно для организма, особенно это касается людей с язвенной болезнью, в частности, двенадцатиперстной кишки. А при гастрите можно употреблять только яблоки сладких сортов. То же самое можно сказать и про другие кислые плоды.
  • Что касается фруктовых соков и смузи — в них содержится столько же сахара, сколько в напитках из картонной упаковки, поэтому пить такие напитки следует в первой половине дня. Даже если вы выжимаете сок сами, в процессе приготовления теряются полезные пищевые волокна. Поэтому необходимо соблюдать меру в употреблении не только пакетированного, но и свежевыжатого сока.
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